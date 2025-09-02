https://ria.ru/20250902/vkondratev-2039201965.html

Кондратьев: 400 тысяч детей отдохнули и оздоровились на Кубани этим летом

Кондратьев: 400 тысяч детей отдохнули и оздоровились на Кубани этим летом - РИА Новости, 02.09.2025

Кондратьев: 400 тысяч детей отдохнули и оздоровились на Кубани этим летом

Летом 400 тысяч детей отдохнули и оздоровились на Кубани, на оздоровительную детскую кампанию в 2025 году направлено около 4 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T20:09:00+03:00

2025-09-02T20:09:00+03:00

2025-09-02T20:09:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951380432_0:151:3070:1878_1920x0_80_0_0_f70a6f7362685abd95b70168ff802dc8.jpg

КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости. Летом 400 тысяч детей отдохнули и оздоровились на Кубани, на оздоровительную детскую кампанию в 2025 году направлено около 4 миллиардов рублей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Летом на Кубани отдохнули и оздоровились 400 тысяч мальчишек и девчонок, 150 тысяч из них приехали к нам из других регионов, в том числе из Белгородской области и новых территорий. Мы постарались сделать отдых разнообразным и интересным для каждого ребенка, чтобы каникулы в крае запомнились. Детей принимали стационарные, пришкольные, палаточные и трудовые лагеря. В первую очередь, позаботились об их безопасности, не раз собирал совещания по этому вопросу. В Анапе многие санатории оперативно переориентировались, подготовили бассейны, экскурсионные программы, различные мероприятия, которые исключили активности на море", - рассказал журналистам Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации края. Глава региона добавил, что в этом году на оздоровительную детскую кампанию край направил около 4 миллиардов рублей. "Значительная часть средств пошла на приобретение бесплатных путевок. Благодаря этому больше ребят смогли хорошо провести время и укрепить здоровье", - добавил Кондратьев. По информации пресс-службы, в 2025 году более 2 миллиардов рублей направили на закупку 47 тысяч путевок для нуждающихся в особой заботе государства. В Краснодарском крае, как отмечено, в рамках программы "Дети Кубани" предоставляют субсидии на закупку оборудования для муниципальных лагерей и организацию отдыха ребят с ограниченными возможностями здоровья. Край, кроме того, предоставляет пониженную ставку по налогу на имущество организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, инвестиционный вычет по налогу на прибыль. По результатам этой работы за последние пять лет на Кубани открыли шесть новых детских лагерей, в восьми здравницах построили более 40 быстровозводимых модулей, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20250829/kuban-2038388762.html

https://ria.ru/20250829/ploschadka-2038383161.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, вениамин кондратьев