Сороса обвинили в подготовке новой цветной революции - РИА Новости, 02.09.2025
16:32 02.09.2025 (обновлено: 16:59 02.09.2025)
Сороса обвинили в подготовке новой цветной революции
индонезия
цветная революция
протесты
джордж сорос
центральное разведывательное управление (цру)
агентство по международному развитию сша
в мире
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Миллиардер Джордж Сорос и ряд других "кукловодов" могут быть причастны к организации новой цветной революции, на этот раз в Индонезии, сообщается в публикации Steigan."Внешние силы играют с хрупким политическим климатом Индонезии. &lt;…&gt; Я смогу раскрыть имена причастных к этому в свое время. &lt;...&gt; Люди извне просто перемещают своих сообщников, которые находятся внутри", — цитирует издание экс-главу Национальной разведслужбы Индонезии генерала Абдуллу Махмуда Хендроприйоно.При этом среди прочего генерал упомянул Джорджа Сороса, западные информагентства и семью Рокфеллеров. Он прямо не обвинил их в организации беспорядков, но, как отмечается в статье, соросовский фонд "Открытое общество"* в 2023 году выделил на развитие демократии в Индонезии 80 миллионов долларов. "Движение, которое организует демонстрации, несет на себе тот же отпечаток, что и предыдущие цветные революции, поддержанные Джорджем Соросом и USAID. Это связано с брендингом и методами. Еще в 2024 году независимый ресурс MintPress News сообщил, что ЦРУ готовит цветную революцию в Индонезии", — говорится в статье.* Признан в России нежелательной организацией.
индонезия
индонезия, цветная революция, протесты, джордж сорос, центральное разведывательное управление (цру), агентство по международному развитию сша, в мире
Индонезия, цветная революция, Протесты, Джордж Сорос, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Агентство по международному развитию США, В мире
Американский филантроп Джордж Сорос
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Миллиардер Джордж Сорос и ряд других "кукловодов" могут быть причастны к организации новой цветной революции, на этот раз в Индонезии, сообщается в публикации Steigan.
"Внешние силы играют с хрупким политическим климатом Индонезии. <…> Я смогу раскрыть имена причастных к этому в свое время. <...> Люди извне просто перемещают своих сообщников, которые находятся внутри", — цитирует издание экс-главу Национальной разведслужбы Индонезии генерала Абдуллу Махмуда Хендроприйоно.
При этом среди прочего генерал упомянул Джорджа Сороса, западные информагентства и семью Рокфеллеров. Он прямо не обвинил их в организации беспорядков, но, как отмечается в статье, соросовский фонд "Открытое общество"* в 2023 году выделил на развитие демократии в Индонезии 80 миллионов долларов.
"Движение, которое организует демонстрации, несет на себе тот же отпечаток, что и предыдущие цветные революции, поддержанные Джорджем Соросом и USAID. Это связано с брендингом и методами. Еще в 2024 году независимый ресурс MintPress News сообщил, что ЦРУ готовит цветную революцию в Индонезии", — говорится в статье.
* Признан в России нежелательной организацией.
Индонезияцветная революцияПротестыДжордж СоросЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Агентство по международному развитию СШАВ мире
 
 
