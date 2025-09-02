https://ria.ru/20250902/uslovno-2039161181.html
Сороса обвинили в подготовке новой цветной революции
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Миллиардер Джордж Сорос и ряд других "кукловодов" могут быть причастны к организации новой цветной революции, на этот раз в Индонезии, сообщается в публикации Steigan."Внешние силы играют с хрупким политическим климатом Индонезии. <…> Я смогу раскрыть имена причастных к этому в свое время. <...> Люди извне просто перемещают своих сообщников, которые находятся внутри", — цитирует издание экс-главу Национальной разведслужбы Индонезии генерала Абдуллу Махмуда Хендроприйоно.При этом среди прочего генерал упомянул Джорджа Сороса, западные информагентства и семью Рокфеллеров. Он прямо не обвинил их в организации беспорядков, но, как отмечается в статье, соросовский фонд "Открытое общество"* в 2023 году выделил на развитие демократии в Индонезии 80 миллионов долларов. "Движение, которое организует демонстрации, несет на себе тот же отпечаток, что и предыдущие цветные революции, поддержанные Джорджем Соросом и USAID. Это связано с брендингом и методами. Еще в 2024 году независимый ресурс MintPress News сообщил, что ЦРУ готовит цветную революцию в Индонезии", — говорится в статье.* Признан в России нежелательной организацией.
