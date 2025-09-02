https://ria.ru/20250902/uslovno-2039161181.html

Сороса обвинили в подготовке новой цветной революции

Сороса обвинили в подготовке новой цветной революции - РИА Новости, 02.09.2025

Сороса обвинили в подготовке новой цветной революции

Миллиардер Джордж Сорос и ряд других "кукловодов" могут быть причастны к организации новой цветной революции, на этот раз в Индонезии, сообщается в публикации... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T16:32:00+03:00

2025-09-02T16:32:00+03:00

2025-09-02T16:59:00+03:00

индонезия

цветная революция

протесты

джордж сорос

центральное разведывательное управление (цру)

агентство по международному развитию сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150158/26/1501582648_0:121:2400:1471_1920x0_80_0_0_0a957840053a9f68f239c0083c65c509.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Миллиардер Джордж Сорос и ряд других "кукловодов" могут быть причастны к организации новой цветной революции, на этот раз в Индонезии, сообщается в публикации Steigan."Внешние силы играют с хрупким политическим климатом Индонезии. <…> Я смогу раскрыть имена причастных к этому в свое время. <...> Люди извне просто перемещают своих сообщников, которые находятся внутри", — цитирует издание экс-главу Национальной разведслужбы Индонезии генерала Абдуллу Махмуда Хендроприйоно.При этом среди прочего генерал упомянул Джорджа Сороса, западные информагентства и семью Рокфеллеров. Он прямо не обвинил их в организации беспорядков, но, как отмечается в статье, соросовский фонд "Открытое общество"* в 2023 году выделил на развитие демократии в Индонезии 80 миллионов долларов. "Движение, которое организует демонстрации, несет на себе тот же отпечаток, что и предыдущие цветные революции, поддержанные Джорджем Соросом и USAID. Это связано с брендингом и методами. Еще в 2024 году независимый ресурс MintPress News сообщил, что ЦРУ готовит цветную революцию в Индонезии", — говорится в статье.* Признан в России нежелательной организацией.

https://ria.ru/20250829/ssha-2038410985.html

https://ria.ru/20250818/serbiya-2036091714.html

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индонезия, цветная революция, протесты, джордж сорос, центральное разведывательное управление (цру), агентство по международному развитию сша, в мире