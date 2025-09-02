СМИ: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский кризис и саммит на Аляске

https://ria.ru/20250902/upominanija-2039003961.html

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Упоминаний об обсуждении украинского кризиса или саммита на Аляске в опубликованном Центральным телевидением Китаем заявлении по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина нет.Российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице. По итогам встречи Центральное телевидение Китая опубликовало заявление, в котором кратко излагаются основные тезисы из заявлений сторон, а также общее содержание переговоров.Упоминаний об украинском кризисе или состоявшемся в августе саммите РФ и США на Аляске в тексте нет.При этом телеканал отметил, что Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, однако не уточняется, о каких именно вопросах идет речь.

