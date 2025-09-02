https://ria.ru/20250902/ukraina-2039210194.html

Постпред США при НАТО заявил, что ЕС не хочет отправлять войска на Украину

Постпред США при НАТО заявил, что ЕС не хочет отправлять войска на Украину - РИА Новости, 02.09.2025

Постпред США при НАТО заявил, что ЕС не хочет отправлять войска на Украину

Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что европейские страны могли бы послать войска на Украину в рамках мирного процесса, однако никто не... РИА Новости, 02.09.2025

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что европейские страны могли бы послать войска на Украину в рамках мирного процесса, однако никто не собирается этого делать в силу отсутствия политической воли. "У наших союзников нет политической воли сделать всё необходимое, чтобы остановить эту войну ... Я о том, что Европа могла бы направить войска. Никто не хочет этого делать", - сказал Уитакер на полях Международного стратегического форума в городе Блед в Словении. Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих ", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

