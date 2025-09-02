Рейтинг@Mail.ru
Постпред США при НАТО заявил, что ЕС не хочет отправлять войска на Украину - РИА Новости, 02.09.2025
21:39 02.09.2025
Постпред США при НАТО заявил, что ЕС не хочет отправлять войска на Украину
Постпред США при НАТО заявил, что ЕС не хочет отправлять войска на Украину - РИА Новости, 02.09.2025
Постпред США при НАТО заявил, что ЕС не хочет отправлять войска на Украину
2025-09-02T21:39:00+03:00
2025-09-02T21:39:00+03:00
в мире
украина
европа
сша
дональд трамп
нато
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что европейские страны могли бы послать войска на Украину в рамках мирного процесса, однако никто не собирается этого делать в силу отсутствия политической воли. "У наших союзников нет политической воли сделать всё необходимое, чтобы остановить эту войну ... Я о том, что Европа могла бы направить войска. Никто не хочет этого делать", - сказал Уитакер на полях Международного стратегического форума в городе Блед в Словении. Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих ", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
европа
сша
в мире, украина, европа, сша, дональд трамп, нато
В мире, Украина, Европа, США, Дональд Трамп, НАТО
Постпред США при НАТО заявил, что ЕС не хочет отправлять войска на Украину

Постпред США при НАТО Уитакер: Европа не хочет отправлять войска на Украину

© AP Photo / Rahmat Gul
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что европейские страны могли бы послать войска на Украину в рамках мирного процесса, однако никто не собирается этого делать в силу отсутствия политической воли.
"У наших союзников нет политической воли сделать всё необходимое, чтобы остановить эту войну ... Я о том, что Европа могла бы направить войска. Никто не хочет этого делать", - сказал Уитакер на полях Международного стратегического форума в городе Блед в Словении.
Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих ", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
СМИ: Трамп намерен обвинить Европу в срыве мирных инициатив по Украине
В миреУкраинаЕвропаСШАДональд ТрампНАТО
 
 
