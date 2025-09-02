Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области украинской полиции не хватает сотрудников из-за СВО - РИА Новости, 02.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 02.09.2025
В Харьковской области украинской полиции не хватает сотрудников из-за СВО
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Украинская полиция Харьковской области испытывает дефицит кадров из-за участия сотрудников в боевых действиях, а также из-за того, что после освобождения части региона в 2022 году многие полицейские перешли на российскую сторону, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. По его словам, национальная полиция Харьковской области испытывает кадровый голод, дефицит составляет 30%. "К основным причинам сложившейся негативной ситуации относятся: перевод 10% личного состава в состав стрелкового батальона для участия в боевых действиях на линии боевого соприкосновения, освобождение в 2022 году Вооруженными силами РФ около 20% территории области, в результате чего значительная часть служивших там правоохранителей перешла на сторону Российской Федерации, в целом неконкурентный уровень денежного содержания (окладов)", - сообщил Лисняк. Лисняк отметил, что отмечаются и потери среди полицейских в ходе боевых действий – более 40% переведенных сотрудников погибли в 2023-2024 годах. Нехватка кадров, по его словам, сказывается на криминальной обстановке, особенно в прифронтовых городах – Волчанске, Купянске.
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Волчанск
В Харьковской области украинской полиции не хватает сотрудников из-за СВО

© РИА Новости / Стрингер
Сотрудники Украинской полиции - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники Украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Украинская полиция Харьковской области испытывает дефицит кадров из-за участия сотрудников в боевых действиях, а также из-за того, что после освобождения части региона в 2022 году многие полицейские перешли на российскую сторону, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
По его словам, национальная полиция Харьковской области испытывает кадровый голод, дефицит составляет 30%.
"К основным причинам сложившейся негативной ситуации относятся: перевод 10% личного состава в состав стрелкового батальона для участия в боевых действиях на линии боевого соприкосновения, освобождение в 2022 году Вооруженными силами РФ около 20% территории области, в результате чего значительная часть служивших там правоохранителей перешла на сторону Российской Федерации, в целом неконкурентный уровень денежного содержания (окладов)", - сообщил Лисняк.
Лисняк отметил, что отмечаются и потери среди полицейских в ходе боевых действий – более 40% переведенных сотрудников погибли в 2023-2024 годах. Нехватка кадров, по его словам, сказывается на криминальной обстановке, особенно в прифронтовых городах – Волчанске, Купянске.
На Украине уволили полицейского за помощь инвалиду
24 августа, 00:20
