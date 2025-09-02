Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в убийстве Парубия с улыбкой рассказал о своем мотиве - РИА Новости, 02.09.2025
13:23 02.09.2025 (обновлено: 16:04 02.09.2025)
Подозреваемый в убийстве Парубия с улыбкой рассказал о своем мотиве
Михаил Сцельников, подозреваемый в убийстве бывшего главы СНБО и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, объяснил свои действия местью украинской власти. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Михаил Сцельников, подозреваемый в убийстве бывшего главы СНБО и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, объяснил свои действия местью украинской власти."Да, это я его убил, он был рядом", — сказал мужчина, улыбаясь, его слова приводит "Новини.Live".Сцельников добавил, что если бы на месте Парубия оказался экс-президент Украины Петр Порошенко*, то он убил бы и его.Подозреваемый также опроверг утверждения, что действовал по заказу российских спецслужб.Чем известен Парубий* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.** Организация признана террористической и запрещена в России.*** Запрещенная экстремистская организация.
украина
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Михаил Сцельников, подозреваемый в убийстве бывшего главы СНБО и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, объяснил свои действия местью украинской власти.
"Да, это я его убил, он был рядом", — сказал мужчина, улыбаясь, его слова приводит "Новини.Live".
Сцельников добавил, что если бы на месте Парубия оказался экс-президент Украины Петр Порошенко*, то он убил бы и его.
Подозреваемый также опроверг утверждения, что действовал по заказу российских спецслужб.

Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Нападавшему удалось скрыться. В ночь на понедельник украинские власти заявили о задержании подозреваемого.

Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
СБУ не нашла доказательств причастности России к ликвидации Парубия
1 сентября, 13:18

Чем известен Парубий

  • С ноября 2013-го по февраль 2014-го координировал Евромайдан. Выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и главой отрядов "Самообороны Майдана".
  • Бывший начальник СБУ Александр Якименко заявлял, что по полиции и митингующим стреляли из здания филармонии, за которое отвечал Парубий.
  • В феврале 2014-го был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, был одним из инициаторов создания Нацгвардии, в состав которой вошли отряды "Правого сектора"**.
  • В марте 2014 года предлагал ввести визы для граждан России, а затем — ставить штамп в паспортах о выезде из страны.
  • Парубия обвиняли в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов. Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.
  • Созданная по его поручительству группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая" препятствовала расследованию, сообщали РИА Новости в подпольном движении Stop Grave.
  • Был спикером Верховной рады в 2016-2019 годах, депутатом нескольких созывов и сторонником украинских националистов.
  • В 1988 году возглавил молодежную организацию "Спадщина", которая занималась восстановлением могил боевиков УПА***.
  • В апреле 2010-го пытался сорвать голосование за ратификацию украинско-российского соглашения о продлении срока пребывания российского Черноморского флота в Крыму.
  • В декабре 2018-го участвовал в Объединительном соборе, создавшем раскольническую Православную церковь Украины.
  • В этом же году оскандалился во время выступления на украинском телевидении, назвав Гитлера "самым большим демократом".
  • На Парубия совершали покушение в 2014 году в центре Киева: неизвестный бросил в его сторону гранату.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Организация признана террористической и запрещена в России.
*** Запрещенная экстремистская организация.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Захарова прокомментировала убийство Парубия
30 августа, 20:15
 
