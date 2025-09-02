https://ria.ru/20250902/ubiystvo-2039072565.html

Подозреваемый в убийстве Парубия с улыбкой рассказал о своем мотиве

Михаил Сцельников, подозреваемый в убийстве бывшего главы СНБО и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, объяснил свои действия местью украинской власти. РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Михаил Сцельников, подозреваемый в убийстве бывшего главы СНБО и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, объяснил свои действия местью украинской власти."Да, это я его убил, он был рядом", — сказал мужчина, улыбаясь, его слова приводит "Новини.Live".Сцельников добавил, что если бы на месте Парубия оказался экс-президент Украины Петр Порошенко*, то он убил бы и его.Подозреваемый также опроверг утверждения, что действовал по заказу российских спецслужб.Чем известен Парубий* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.** Организация признана террористической и запрещена в России.*** Запрещенная экстремистская организация.

