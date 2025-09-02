Рейтинг@Mail.ru
Российские компании представляют продукцию Made in Russia в Турции
19:21 02.09.2025
Российские компании представляют продукцию Made in Russia в Турции
Российские компании представляют продукцию Made in Russia в Турции
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лучшие российские производители представили свою продукцию под брендом Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) на международной выставке продуктов питания и напитков World Food Istanbul 2025, сообщает центр."Выставка стартовала 2 сентября в Стамбуле. В работе российского стенда участвуют более 30 российских производителей из 16 регионов страны. Экспозиция Made in Russia демонстрирует богатый выбор отечественной продукции, включая зернобобовые, кукурузный крахмал, деликатесные морепродукты и икру, уникальные гастрономические предложения вроде адыгейской соли и травяных чаев, а также соленья, кондитерские изделия и сыры", - говорится в сообщении.В числе "экспонатов" также соусы, биоразлагаемая одноразовая экопосуда из дерева, специализированное детское питание, полезные мультизлаковые батончики и современные биодобавки с омега-3 и коллагеном.Экспозиция Made in Russia представлена на World Food Istanbul уже в третий раз. В рамках выставки запланировано проведение более 300 целенаправленных b2b-встреч с заинтересованными турецкими организациями. Эти переговоры предоставят российским и турецким компаниям возможность наладить прямые контакты, обсудить перспективные направления сотрудничества, заключить новые контракты и укрепить существующие партнерские отношения.World Food Istanbul — ведущая международная выставка продуктов питания и напитков. Уже более 30 лет Стамбул становится местом встречи международных производителей и ключевых покупателей Турции. Иностранные компании могут изучить турецкий пищевой сектор, пообщаться с лидерами отрасли, а также продвинуть свою продукцию на перспективном рынке.Выставка World Food Istanbul 2025 продлится до 5 сентября.График бизнес-миссий и международных выставок, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт". Напомним, при участии в коллективном стенде под брендом "Сделано в России" экспортер получает поддержку в части компенсации аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов, в поиске и организации деловых встреч с потенциальными партнерами и др. На поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в РФ, не имеющие задолженностей по налогам и сборам.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
турция
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лучшие российские производители представили свою продукцию под брендом Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) на международной выставке продуктов питания и напитков World Food Istanbul 2025, сообщает центр.
"Выставка стартовала 2 сентября в Стамбуле. В работе российского стенда участвуют более 30 российских производителей из 16 регионов страны. Экспозиция Made in Russia демонстрирует богатый выбор отечественной продукции, включая зернобобовые, кукурузный крахмал, деликатесные морепродукты и икру, уникальные гастрономические предложения вроде адыгейской соли и травяных чаев, а также соленья, кондитерские изделия и сыры", - говорится в сообщении.
Российская продукция на летней ретроспективе советского кино в Анкаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Российские продукты стали центром внимания на кинопоказах в Турции
12 августа, 13:20
В числе "экспонатов" также соусы, биоразлагаемая одноразовая экопосуда из дерева, специализированное детское питание, полезные мультизлаковые батончики и современные биодобавки с омега-3 и коллагеном.
Экспозиция Made in Russia представлена на World Food Istanbul уже в третий раз. В рамках выставки запланировано проведение более 300 целенаправленных b2b-встреч с заинтересованными турецкими организациями. Эти переговоры предоставят российским и турецким компаниям возможность наладить прямые контакты, обсудить перспективные направления сотрудничества, заключить новые контракты и укрепить существующие партнерские отношения.
World Food Istanbul — ведущая международная выставка продуктов питания и напитков. Уже более 30 лет Стамбул становится местом встречи международных производителей и ключевых покупателей Турции. Иностранные компании могут изучить турецкий пищевой сектор, пообщаться с лидерами отрасли, а также продвинуть свою продукцию на перспективном рынке.
Выставка World Food Istanbul 2025 продлится до 5 сентября.
График бизнес-миссий и международных выставок, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт". Напомним, при участии в коллективном стенде под брендом "Сделано в России" экспортер получает поддержку в части компенсации аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов, в поиске и организации деловых встреч с потенциальными партнерами и др. На поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в РФ, не имеющие задолженностей по налогам и сборам.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Экспозиция Сделано в России Российского экспортного центра, приуроченной к проведению Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Экспозиция "Сделано в России" открылась в Национальном центре "Россия"
1 сентября, 17:26
 
