https://ria.ru/20250902/turpotok-2039214773.html

Чернышенко рассказал о безвизовом турпотоке между Россией и Китаем

Чернышенко рассказал о безвизовом турпотоке между Россией и Китаем - РИА Новости, 02.09.2025

Чернышенко рассказал о безвизовом турпотоке между Россией и Китаем

Безвизовый турпоток между Россией и Китаем насчитывает 500 тысяч человек за семь месяцев 2025 года, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T22:23:00+03:00

2025-09-02T22:23:00+03:00

2025-09-02T22:23:00+03:00

туризм

китай

россия

дмитрий чернышенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Безвизовый турпоток между Россией и Китаем насчитывает 500 тысяч человек за семь месяцев 2025 года, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Для граждан России и Китая доступны безвизовые групповые туристические поездки. Туристические группы в составе от 5 до 50 человек могут находиться на территории другого государства без виз не более 15 дней. "За 7 месяцев 2025 года безвизовый турпоток насчитывает 500 тысяч человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что 237 тысяч российских туристов уже посетили Китай в рамках групповых туристических поездок. Россию в свою очередь за семь месяцев посетили без виз 262 тысячи китайцев. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.

https://ria.ru/20250902/turpotok-2039102591.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, дмитрий чернышенко