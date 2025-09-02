https://ria.ru/20250902/turpotok-2039214773.html
Чернышенко рассказал о безвизовом турпотоке между Россией и Китаем
Чернышенко рассказал о безвизовом турпотоке между Россией и Китаем - РИА Новости, 02.09.2025
Чернышенко рассказал о безвизовом турпотоке между Россией и Китаем
Безвизовый турпоток между Россией и Китаем насчитывает 500 тысяч человек за семь месяцев 2025 года, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T22:23:00+03:00
2025-09-02T22:23:00+03:00
2025-09-02T22:23:00+03:00
туризм
китай
россия
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Безвизовый турпоток между Россией и Китаем насчитывает 500 тысяч человек за семь месяцев 2025 года, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Для граждан России и Китая доступны безвизовые групповые туристические поездки. Туристические группы в составе от 5 до 50 человек могут находиться на территории другого государства без виз не более 15 дней. "За 7 месяцев 2025 года безвизовый турпоток насчитывает 500 тысяч человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что 237 тысяч российских туристов уже посетили Китай в рамках групповых туристических поездок. Россию в свою очередь за семь месяцев посетили без виз 262 тысячи китайцев. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
https://ria.ru/20250902/turpotok-2039102591.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, дмитрий чернышенко
Туризм, Китай, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал о безвизовом турпотоке между Россией и Китаем
Чернышенко: турпоток между РФ и КНР составил 500 тысяч человек за 7 месяцев
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Безвизовый турпоток между Россией и Китаем насчитывает 500 тысяч человек за семь месяцев 2025 года, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Для граждан России
и Китая
доступны безвизовые групповые туристические поездки. Туристические группы в составе от 5 до 50 человек могут находиться на территории другого государства без виз не более 15 дней.
"За 7 месяцев 2025 года безвизовый турпоток насчитывает 500 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 237 тысяч российских туристов уже посетили Китай в рамках групповых туристических поездок. Россию в свою очередь за семь месяцев посетили без виз 262 тысячи китайцев.
Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.