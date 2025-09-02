https://ria.ru/20250902/tupik-2038933637.html

"Угроза безопасности". Прибалтика загнала русских в тупик

"Угроза безопасности". Прибалтика загнала русских в тупик - РИА Новости, 02.09.2025

"Угроза безопасности". Прибалтика загнала русских в тупик

Эстонские власти нашли новый способ давления на местную православную церковь: начали отбирать имущество. Параллельно в парламенте готовят закон, способный в... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T08:00:00+03:00

2025-09-02T08:00:00+03:00

2025-09-02T11:13:00+03:00

религия

аналитика - религия и мировоззрение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/12/1508001273_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_35d937e4cc17e90561bdc40d395b35da.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Эстонские власти нашли новый способ давления на местную православную церковь: начали отбирать имущество. Параллельно в парламенте готовят закон, способный в считаные дни ликвидировать каноническую структуру.Опасное соседствоХарьюский уездный суд признал законным решение властей Таллина расторгнуть договор аренды помещений с Эстонской православной христианской церковью (ЭПХЦ). Речь идет о здании на улице Пикк в Старом городе. Здесь с XIX века располагается канцелярия ЭПХЦ. Бессрочный договор был заключен еще в 2005-м, причем на довольно выгодных условиях: религиозная организация платила только половину рыночной стоимости помещения.Но все изменилось в 2024-м. Мэрию перестали устраивать неблагонадежные "квартиранты": Эстонская церковь канонически связана с Московским патриархатом, а последний МВД республики заклеймило "террористической организацией". И "пособников Кремля" (как называют верующих в министерстве) решили выселить в судебном порядке.ЭПХЦ с вердиктом не согласилась — в вопросе пользования имуществом сослалась на историческую преемственность и подала жалобу в ЕСПЧ. В ответ мэрия резко повысила арендную плату. А уж после того, как и это не сработало — церковь отказалась освобождать канцелярию, — подключила правоохранителей.С ними все ясноСудебная тяжба стала не просто единичным случаем, а одним из элементов программы властей по планомерному давлению на Эстонскую церковь.Началось все в феврале 2022-го. Сначала МВД республики потребовало от религиозной организации осудить российскую спецоперацию на Украине. Та, по мнению министерства, сделала это недостаточно хорошо. И в январе 2024-го главе ЭПХЦ митрополиту Таллинскому Евгению (Решетникову) не продлили вид на жительство — с формулировкой "за поддержку агрессивной политики России".А уже в мае того же года тогдашний министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предложил законодательно признать РПЦ "экстремистской" и "террористической" организацией. Само собой, под это определение попадали и "зарубежные филиалы" Русской церкви. В частности, ЭПХЦ.Решение под давлениемС самого начала конфликта религиозная организация старалась выстроить с властью конструктивный диалог. И с этой целью нередко действовала себе в убыток. Например, согласилась изменить Устав — убрала из документа все положения, хоть как-то намекавшие на "связи с Москвой".Не помогло. Канцлер МВД Тармо Мийлитса усмотрел в основополагающем документе ссылку на томос 1993-го — грамоту патриарха Алексия II, по которой ЭХПЦ получила статус самоуправляемой. Там говорится: руководство деятельностью Эстонской церкви осуществляется постановлениями синода РПЦ и распоряжениями патриарха. Следовательно, считает чиновник, правка носила косметический характер.Позднее ЭПХЦ согласилась изменить название — в целях формальной перерегистрации в него добавили слово "апостольская". Однако и это не устроило власти: в стране уже действует подчиняющаяся Константинополю Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ).К слову, статус последней не вызывал у МВД никаких вопросов с момента ее, мягко говоря, неканонического образования. Вселенский патриархат учредил ЭАПЦ в 1993-м — когда в республике уже имелась одна православная структура. Нарушение правил привело к тому, что Московский и Константинопольский патриархи на время даже разорвали евхаристическое общение.В итоге Таллинский суд разрешил ЭПХЦ сменить название, добавив в аббревиатуру слово "христианская". МВД же недоумевало: зачем плодить сущности, если есть более простой способ — объединиться с "конкурирующей структурой". Тем более что глава проконстантинопольской ЭАПЦ сам предложил русскому духовенству стать викариатством Фанара (район в Стамбуле, где располагается резиденция Константинопольского патриарха)."Выдвинутое предложение <…> не может обсуждаться под давлением внешних обстоятельств или в условиях правовой неопределенности. Каноническое общение и церковная принадлежность являются вопросами глубокой духовной важности, которые должны решаться исходя из церковных традиций и канонического права, а не под влиянием политических процессов", — ответили на это в ЭПХЦ.Кроме того, в вопросе переподчинения есть и материальная сторона. Как, например, сменить юрисдикцию женскому Свято-Успенскому Пюхтицкому монастырю? Он ставропигиальный, то есть по Уставу подчиняется напрямую главе РПЦ.Тупиковая ситуацияОпасно другое: нынешнее решение Харьюского суда совпало с окончанием бурного обсуждения в Рийгикогу (эстонском парламенте) поправок к скандальному закону о церквях.Депутаты работали над ним еще с весны. Предполагалось внести в текст документа, например, такую формулировку: религиозная организация не может "руководствоваться в своей деятельности лицом или объединением, расположенными и зарегистрированном в иностранном государстве, <...> если они представляют угрозу безопасности". Или: "лицо, которому не разрешено жить или находиться в Эстонии, не может быть священнослужителем или членом правления религиозного объединения".Дополнения, видимо, писали специально под ЭПХЦ.Однако президент Алар Карис дважды отправлял законопроект на доработку. Суть претензий проста: противоречит конституции. А нынешняя редакция приведет к тому, что в Эстонии начнут запрещать абсолютно все объединения, в том числе действующие политические партии.Недавно председатель конституционной комиссии Рийгикогу Андо Кивиберг заявил, что депутаты не намерены в третий раз делать "работу над ошибками". Поэтому, если документ примут, президент вправе обратиться в Конституционный суд — чтобы выяснить, не противоречит ли результат работы парламентариев основному закону."Однозначно о ситуации с законом можно сказать, что в Эстонии не спешат. Все дело в статусе члена ЕС: страна, хочет того или нет, должна соблюдать требования Союза. Именно поэтому мы видим, как президент сомневается, отправляет законопроект на доработку. А парламент идет ему навстречу — пересматривает", — объясняет вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.Однако каждый раз президенту все сложнее сопротивляться депутатам. Учитывая, что большинство в Рийгикогу по-прежнему за внесение изменений в закон, рассуждает эксперт, пространства для маневра у главы государства будет все меньше. Следовательно, поправки в скором времени все-таки могут принять.Что касается отобранного у ЭПХЦ здания канцелярии в Таллине, политолог не видит в этом нового способа оказать давление на церковь. Экспроприация имущества не станет тенденцией. "Это логическое продолжение избранного правительством курса, который включает и имущественные вопросы, и тот самый закон о церквях, и депортацию главы ЭПХЦ", — уверен Макаркин.В целом, заключает он, на данный момент сложно найти выход из ситуации. Со стороны духовенства любая уступка неминуемо повлечет за собой другие — аппетит чиновников с каждым разом будет только расти. Власти, в свою очередь, забывают прописную истину: церковь не политическая партия. Для верующих поступиться канонами и духовными принципами совершенно неприемлемо.В свою очередь, религиовед Роман Лункин полагает: эстонские власти копируют опыт украинских коллег. "Имущественные претензии, довольно лицемерный диалог с проконстантинопольской структурой, угрозы Пюхтицкому монастырю... Но по большому счету эти усилия не имеют никакого смысла, — отмечает он. — Думаю, иерархи Эстонской церкви понимают, что единственная цель этой истерики — показательная борьба со всем, что связано с Россией".Что на Украине, что в Эстонии, считает эксперт, политиков раздражает сам факт существования "исторически укорененного института, связанного с русской традицией", поэтому гонения на верующих с каждым днем будут только усиливаться.

https://ria.ru/20250830/oshibka-2038358060.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение