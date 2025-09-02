Рейтинг@Mail.ru
"Угроза безопасности". Прибалтика загнала русских в тупик - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:00 02.09.2025 (обновлено: 11:13 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/tupik-2038933637.html
"Угроза безопасности". Прибалтика загнала русских в тупик
"Угроза безопасности". Прибалтика загнала русских в тупик - РИА Новости, 02.09.2025
"Угроза безопасности". Прибалтика загнала русских в тупик
Эстонские власти нашли новый способ давления на местную православную церковь: начали отбирать имущество. Параллельно в парламенте готовят закон, способный в... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T08:00:00+03:00
2025-09-02T11:13:00+03:00
религия
аналитика - религия и мировоззрение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/12/1508001273_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_35d937e4cc17e90561bdc40d395b35da.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Эстонские власти нашли новый способ давления на местную православную церковь: начали отбирать имущество. Параллельно в парламенте готовят закон, способный в считаные дни ликвидировать каноническую структуру.Опасное соседствоХарьюский уездный суд признал законным решение властей Таллина расторгнуть договор аренды помещений с Эстонской православной христианской церковью (ЭПХЦ). Речь идет о здании на улице Пикк в Старом городе. Здесь с XIX века располагается канцелярия ЭПХЦ. Бессрочный договор был заключен еще в 2005-м, причем на довольно выгодных условиях: религиозная организация платила только половину рыночной стоимости помещения.Но все изменилось в 2024-м. Мэрию перестали устраивать неблагонадежные "квартиранты": Эстонская церковь канонически связана с Московским патриархатом, а последний МВД республики заклеймило "террористической организацией". И "пособников Кремля" (как называют верующих в министерстве) решили выселить в судебном порядке.ЭПХЦ с вердиктом не согласилась — в вопросе пользования имуществом сослалась на историческую преемственность и подала жалобу в ЕСПЧ. В ответ мэрия резко повысила арендную плату. А уж после того, как и это не сработало — церковь отказалась освобождать канцелярию, — подключила правоохранителей.С ними все ясноСудебная тяжба стала не просто единичным случаем, а одним из элементов программы властей по планомерному давлению на Эстонскую церковь.Началось все в феврале 2022-го. Сначала МВД республики потребовало от религиозной организации осудить российскую спецоперацию на Украине. Та, по мнению министерства, сделала это недостаточно хорошо. И в январе 2024-го главе ЭПХЦ митрополиту Таллинскому Евгению (Решетникову) не продлили вид на жительство — с формулировкой "за поддержку агрессивной политики России".А уже в мае того же года тогдашний министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предложил законодательно признать РПЦ "экстремистской" и "террористической" организацией. Само собой, под это определение попадали и "зарубежные филиалы" Русской церкви. В частности, ЭПХЦ.Решение под давлениемС самого начала конфликта религиозная организация старалась выстроить с властью конструктивный диалог. И с этой целью нередко действовала себе в убыток. Например, согласилась изменить Устав — убрала из документа все положения, хоть как-то намекавшие на "связи с Москвой".Не помогло. Канцлер МВД Тармо Мийлитса усмотрел в основополагающем документе ссылку на томос 1993-го — грамоту патриарха Алексия II, по которой ЭХПЦ получила статус самоуправляемой. Там говорится: руководство деятельностью Эстонской церкви осуществляется постановлениями синода РПЦ и распоряжениями патриарха. Следовательно, считает чиновник, правка носила косметический характер.Позднее ЭПХЦ согласилась изменить название — в целях формальной перерегистрации в него добавили слово "апостольская". Однако и это не устроило власти: в стране уже действует подчиняющаяся Константинополю Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ).К слову, статус последней не вызывал у МВД никаких вопросов с момента ее, мягко говоря, неканонического образования. Вселенский патриархат учредил ЭАПЦ в 1993-м — когда в республике уже имелась одна православная структура. Нарушение правил привело к тому, что Московский и Константинопольский патриархи на время даже разорвали евхаристическое общение.В итоге Таллинский суд разрешил ЭПХЦ сменить название, добавив в аббревиатуру слово "христианская". МВД же недоумевало: зачем плодить сущности, если есть более простой способ — объединиться с "конкурирующей структурой". Тем более что глава проконстантинопольской ЭАПЦ сам предложил русскому духовенству стать викариатством Фанара (район в Стамбуле, где располагается резиденция Константинопольского патриарха)."Выдвинутое предложение &lt;…&gt; не может обсуждаться под давлением внешних обстоятельств или в условиях правовой неопределенности. Каноническое общение и церковная принадлежность являются вопросами глубокой духовной важности, которые должны решаться исходя из церковных традиций и канонического права, а не под влиянием политических процессов", — ответили на это в ЭПХЦ.Кроме того, в вопросе переподчинения есть и материальная сторона. Как, например, сменить юрисдикцию женскому Свято-Успенскому Пюхтицкому монастырю? Он ставропигиальный, то есть по Уставу подчиняется напрямую главе РПЦ.Тупиковая ситуацияОпасно другое: нынешнее решение Харьюского суда совпало с окончанием бурного обсуждения в Рийгикогу (эстонском парламенте) поправок к скандальному закону о церквях.Депутаты работали над ним еще с весны. Предполагалось внести в текст документа, например, такую формулировку: религиозная организация не может "руководствоваться в своей деятельности лицом или объединением, расположенными и зарегистрированном в иностранном государстве, &lt;...&gt; если они представляют угрозу безопасности". Или: "лицо, которому не разрешено жить или находиться в Эстонии, не может быть священнослужителем или членом правления религиозного объединения".Дополнения, видимо, писали специально под ЭПХЦ.Однако президент Алар Карис дважды отправлял законопроект на доработку. Суть претензий проста: противоречит конституции. А нынешняя редакция приведет к тому, что в Эстонии начнут запрещать абсолютно все объединения, в том числе действующие политические партии.Недавно председатель конституционной комиссии Рийгикогу Андо Кивиберг заявил, что депутаты не намерены в третий раз делать "работу над ошибками". Поэтому, если документ примут, президент вправе обратиться в Конституционный суд — чтобы выяснить, не противоречит ли результат работы парламентариев основному закону."Однозначно о ситуации с законом можно сказать, что в Эстонии не спешат. Все дело в статусе члена ЕС: страна, хочет того или нет, должна соблюдать требования Союза. Именно поэтому мы видим, как президент сомневается, отправляет законопроект на доработку. А парламент идет ему навстречу — пересматривает", — объясняет вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.Однако каждый раз президенту все сложнее сопротивляться депутатам. Учитывая, что большинство в Рийгикогу по-прежнему за внесение изменений в закон, рассуждает эксперт, пространства для маневра у главы государства будет все меньше. Следовательно, поправки в скором времени все-таки могут принять.Что касается отобранного у ЭПХЦ здания канцелярии в Таллине, политолог не видит в этом нового способа оказать давление на церковь. Экспроприация имущества не станет тенденцией. "Это логическое продолжение избранного правительством курса, который включает и имущественные вопросы, и тот самый закон о церквях, и депортацию главы ЭПХЦ", — уверен Макаркин.В целом, заключает он, на данный момент сложно найти выход из ситуации. Со стороны духовенства любая уступка неминуемо повлечет за собой другие — аппетит чиновников с каждым разом будет только расти. Власти, в свою очередь, забывают прописную истину: церковь не политическая партия. Для верующих поступиться канонами и духовными принципами совершенно неприемлемо.В свою очередь, религиовед Роман Лункин полагает: эстонские власти копируют опыт украинских коллег. "Имущественные претензии, довольно лицемерный диалог с проконстантинопольской структурой, угрозы Пюхтицкому монастырю... Но по большому счету эти усилия не имеют никакого смысла, — отмечает он. — Думаю, иерархи Эстонской церкви понимают, что единственная цель этой истерики — показательная борьба со всем, что связано с Россией".Что на Украине, что в Эстонии, считает эксперт, политиков раздражает сам факт существования "исторически укорененного института, связанного с русской традицией", поэтому гонения на верующих с каждым днем будут только усиливаться.
https://ria.ru/20250830/oshibka-2038358060.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/12/1508001273_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_65cd7d9990392424ff913715e80c8df8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Угроза безопасности". Прибалтика загнала русских в тупик

Макаркин: власти Эстонии забывают, что церковь не политическая партия

© РИА Новости / Сергей Степанов | Перейти в медиабанкПешеходный КПП "Нарва-2" на границе России и Эстонии
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в медиабанк
Пешеходный КПП "Нарва-2" на границе России и Эстонии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Эстонские власти нашли новый способ давления на местную православную церковь: начали отбирать имущество. Параллельно в парламенте готовят закон, способный в считаные дни ликвидировать каноническую структуру.

Опасное соседство

Харьюский уездный суд признал законным решение властей Таллина расторгнуть договор аренды помещений с Эстонской православной христианской церковью (ЭПХЦ). Речь идет о здании на улице Пикк в Старом городе. Здесь с XIX века располагается канцелярия ЭПХЦ. Бессрочный договор был заключен еще в 2005-м, причем на довольно выгодных условиях: религиозная организация платила только половину рыночной стоимости помещения.
Но все изменилось в 2024-м. Мэрию перестали устраивать неблагонадежные "квартиранты": Эстонская церковь канонически связана с Московским патриархатом, а последний МВД республики заклеймило "террористической организацией". И "пособников Кремля" (как называют верующих в министерстве) решили выселить в судебном порядке.
© Pixabay / Pixabay/680451Александро-Невский собор в Таллине
Александро-Невский собор в Таллине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Pixabay / Pixabay/680451
Александро-Невский собор в Таллине
ЭПХЦ с вердиктом не согласилась — в вопросе пользования имуществом сослалась на историческую преемственность и подала жалобу в ЕСПЧ. В ответ мэрия резко повысила арендную плату. А уж после того, как и это не сработало — церковь отказалась освобождать канцелярию, — подключила правоохранителей.

С ними все ясно

Судебная тяжба стала не просто единичным случаем, а одним из элементов программы властей по планомерному давлению на Эстонскую церковь.
Началось все в феврале 2022-го. Сначала МВД республики потребовало от религиозной организации осудить российскую спецоперацию на Украине. Та, по мнению министерства, сделала это недостаточно хорошо. И в январе 2024-го главе ЭПХЦ митрополиту Таллинскому Евгению (Решетникову) не продлили вид на жительство — с формулировкой "за поддержку агрессивной политики России".
CC BY-SA 2.0 / Московская духовная академия / Митрополит Евгений в Покровском храме МДАГлава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений
Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
CC BY-SA 2.0 / Московская духовная академия / Митрополит Евгений в Покровском храме МДА
Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений
А уже в мае того же года тогдашний министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предложил законодательно признать РПЦ "экстремистской" и "террористической" организацией. Само собой, под это определение попадали и "зарубежные филиалы" Русской церкви. В частности, ЭПХЦ.

Решение под давлением

С самого начала конфликта религиозная организация старалась выстроить с властью конструктивный диалог. И с этой целью нередко действовала себе в убыток. Например, согласилась изменить Устав — убрала из документа все положения, хоть как-то намекавшие на "связи с Москвой".
Не помогло. Канцлер МВД Тармо Мийлитса усмотрел в основополагающем документе ссылку на томос 1993-го — грамоту патриарха Алексия II, по которой ЭХПЦ получила статус самоуправляемой. Там говорится: руководство деятельностью Эстонской церкви осуществляется постановлениями синода РПЦ и распоряжениями патриарха. Следовательно, считает чиновник, правка носила косметический характер.
© AP Photo / Czarek SokolowskiГлава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс
Позднее ЭПХЦ согласилась изменить название — в целях формальной перерегистрации в него добавили слово "апостольская". Однако и это не устроило власти: в стране уже действует подчиняющаяся Константинополю Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ).
К слову, статус последней не вызывал у МВД никаких вопросов с момента ее, мягко говоря, неканонического образования. Вселенский патриархат учредил ЭАПЦ в 1993-м — когда в республике уже имелась одна православная структура. Нарушение правил привело к тому, что Московский и Константинопольский патриархи на время даже разорвали евхаристическое общение.
В итоге Таллинский суд разрешил ЭПХЦ сменить название, добавив в аббревиатуру слово "христианская". МВД же недоумевало: зачем плодить сущности, если есть более простой способ — объединиться с "конкурирующей структурой". Тем более что глава проконстантинопольской ЭАПЦ сам предложил русскому духовенству стать викариатством Фанара (район в Стамбуле, где располагается резиденция Константинопольского патриарха).
CC BY 3.0 / Скампецкий / Пюхтицкий монастырь в ЭстонииПюхтицкий монастырь
Пюхтицкий монастырь - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
CC BY 3.0 / Скампецкий / Пюхтицкий монастырь в Эстонии
Пюхтицкий монастырь
"Выдвинутое предложение <…> не может обсуждаться под давлением внешних обстоятельств или в условиях правовой неопределенности. Каноническое общение и церковная принадлежность являются вопросами глубокой духовной важности, которые должны решаться исходя из церковных традиций и канонического права, а не под влиянием политических процессов", — ответили на это в ЭПХЦ.
Кроме того, в вопросе переподчинения есть и материальная сторона. Как, например, сменить юрисдикцию женскому Свято-Успенскому Пюхтицкому монастырю? Он ставропигиальный, то есть по Уставу подчиняется напрямую главе РПЦ.

Тупиковая ситуация

Опасно другое: нынешнее решение Харьюского суда совпало с окончанием бурного обсуждения в Рийгикогу (эстонском парламенте) поправок к скандальному закону о церквях.
© AP Photo / Raul MeeАлар Карис, избранный президентом Эстонии, в парламенте Эстонии в Таллинне
Алар Карис, избранный президентом Эстонии, в парламенте Эстонии в Таллинне - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Raul Mee
Алар Карис, избранный президентом Эстонии, в парламенте Эстонии в Таллинне
Депутаты работали над ним еще с весны. Предполагалось внести в текст документа, например, такую формулировку: религиозная организация не может "руководствоваться в своей деятельности лицом или объединением, расположенными и зарегистрированном в иностранном государстве, <...> если они представляют угрозу безопасности". Или: "лицо, которому не разрешено жить или находиться в Эстонии, не может быть священнослужителем или членом правления религиозного объединения".
Дополнения, видимо, писали специально под ЭПХЦ.
Однако президент Алар Карис дважды отправлял законопроект на доработку. Суть претензий проста: противоречит конституции. А нынешняя редакция приведет к тому, что в Эстонии начнут запрещать абсолютно все объединения, в том числе действующие политические партии.
Недавно председатель конституционной комиссии Рийгикогу Андо Кивиберг заявил, что депутаты не намерены в третий раз делать "работу над ошибками". Поэтому, если документ примут, президент вправе обратиться в Конституционный суд — чтобы выяснить, не противоречит ли результат работы парламентариев основному закону.
© Фото : RastrojoРийгикогу
Рийгикогу - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Фото : Rastrojo
Рийгикогу
"Однозначно о ситуации с законом можно сказать, что в Эстонии не спешат. Все дело в статусе члена ЕС: страна, хочет того или нет, должна соблюдать требования Союза. Именно поэтому мы видим, как президент сомневается, отправляет законопроект на доработку. А парламент идет ему навстречу — пересматривает", — объясняет вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Однако каждый раз президенту все сложнее сопротивляться депутатам. Учитывая, что большинство в Рийгикогу по-прежнему за внесение изменений в закон, рассуждает эксперт, пространства для маневра у главы государства будет все меньше. Следовательно, поправки в скором времени все-таки могут принять.
Что касается отобранного у ЭПХЦ здания канцелярии в Таллине, политолог не видит в этом нового способа оказать давление на церковь. Экспроприация имущества не станет тенденцией. "Это логическое продолжение избранного правительством курса, который включает и имущественные вопросы, и тот самый закон о церквях, и депортацию главы ЭПХЦ", — уверен Макаркин.
CC BY 2.0 / Sergei Gussev / Panorama of Tallinn, Harjumaa, EstoniaВид на церковь в Таллине
Вид на церковь в Таллине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
CC BY 2.0 / Sergei Gussev / Panorama of Tallinn, Harjumaa, Estonia
Вид на церковь в Таллине
В целом, заключает он, на данный момент сложно найти выход из ситуации. Со стороны духовенства любая уступка неминуемо повлечет за собой другие — аппетит чиновников с каждым разом будет только расти. Власти, в свою очередь, забывают прописную истину: церковь не политическая партия. Для верующих поступиться канонами и духовными принципами совершенно неприемлемо.
В свою очередь, религиовед Роман Лункин полагает: эстонские власти копируют опыт украинских коллег. "Имущественные претензии, довольно лицемерный диалог с проконстантинопольской структурой, угрозы Пюхтицкому монастырю... Но по большому счету эти усилия не имеют никакого смысла, — отмечает он. — Думаю, иерархи Эстонской церкви понимают, что единственная цель этой истерики — показательная борьба со всем, что связано с Россией".
Что на Украине, что в Эстонии, считает эксперт, политиков раздражает сам факт существования "исторически укорененного института, связанного с русской традицией", поэтому гонения на верующих с каждым днем будут только усиливаться.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
"Это дорого обойдется". Киев допустил фатальную ошибку
30 августа, 08:00
 
РелигияАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала