Си Цзиньпин рассказал о традициях торжеств по случаю Победы

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Участие лидеров России и Китая в торжественных мероприятиях по случаю победы во Второй мировой войне стало доброй традицией двусторонних отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "От 9 мая до 3 сентября мы взаимно присутствуем на торжествах по случаю победы в Мировой антифашистской войне (название Второй мировой войны в Китае - ред.) друг у друга, это уже стало доброй традицией двухсторонних отношений, а также убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России, как основных стран-победительниц во Второй мировой войне и постоянных членов Совбеза ООН, показывает твердую решимость двух стран в отстаивании итогов Второй мировой войны и ее исторической правды", - сказал Си Цзиньпин, выступая с речью на российско-китайских переговорах в Пекине.

