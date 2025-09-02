https://ria.ru/20250902/tszinpin-2038991886.html
Си Цзиньпин рассказал о традициях торжеств по случаю Победы
Си Цзиньпин рассказал о традициях торжеств по случаю Победы - РИА Новости, 02.09.2025
Си Цзиньпин рассказал о традициях торжеств по случаю Победы
Участие лидеров России и Китая в торжественных мероприятиях по случаю победы во Второй мировой войне стало доброй традицией двусторонних отношений, заявил...
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Участие лидеров России и Китая в торжественных мероприятиях по случаю победы во Второй мировой войне стало доброй традицией двусторонних отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "От 9 мая до 3 сентября мы взаимно присутствуем на торжествах по случаю победы в Мировой антифашистской войне (название Второй мировой войны в Китае - ред.) друг у друга, это уже стало доброй традицией двухсторонних отношений, а также убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России, как основных стран-победительниц во Второй мировой войне и постоянных членов Совбеза ООН, показывает твердую решимость двух стран в отстаивании итогов Второй мировой войны и ее исторической правды", - сказал Си Цзиньпин, выступая с речью на российско-китайских переговорах в Пекине.
Си Цзиньпин: Участие лидеров России и Китая в торжествах по случаю победы во Второй мировой стало доброй традицией
Участие лидеров России и Китая в торжественных мероприятиях по случаю победы во Второй мировой стало доброй традицией двусторонних отношений, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин рассказал о традициях торжеств по случаю Победы
Си Цзиньпин: участие России и Китая в параде Победы стало доброй традицией