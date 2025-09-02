https://ria.ru/20250902/tszinpin-2038990888.html
Си Цзиньпин заявил, что рад приветствовать Путина в Пекине
Си Цзиньпин заявил, что рад приветствовать Путина в Пекине - РИА Новости, 02.09.2025
Си Цзиньпин заявил, что рад приветствовать Путина в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что очень рад снова приветствовать его в Пекине. РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что очень рад снова приветствовать его в Пекине."Уважаемый господин Путин, мой давний друг, я очень рад снова видеть вас в Пекине. Мы с вами буквально вчера вместе участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине, а завтра с вами, господин президент, а также с главами стран-представителями международных организаций и почетными гостями из пяти континентов торжественно отметим 80-летие Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и Победы в мировой антифашистской войне", - заявил он.
