Трамп назвал Чикаго худшим городом в мире - РИА Новости, 02.09.2025
15:33 02.09.2025
Трамп назвал Чикаго худшим городом в мире
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал очень быстро решить проблему преступности в американском городе Чикаго, назвав его худшим и самым опасным городом в мире. "Чикаго - это худший и самый опасный город в мире. (Губернатору штата Иллинойс Джею Би - ред.) Прицкеру очень нужна помощь, он просто еще не знает об этом. Я быстро решу проблему преступности, как в Вашингтоне", - написал глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что Чикаго уже скоро "снова будет в безопасности", а также привел официальные данные властей, согласно которым в городе за прошедшие выходные 54 человека получили огнестрельные ранения, из них восемь в итоге погибли. В понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа уже на этой неделе начнет операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго, направив туда бронетехнику, агентов службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), а также национальную гвардию. По данным властей, в Чикаго в 2024 году произошло 573 убийства по сравнению с 377 убийствами в Нью-Йорке и 268 - в Лос-Анджелесе также за прошлый год. Согласно официальной статистике, именно Чикаго возглавляет антирейтинг американских городов по количеству совершенных убийств за прошлый год. Трамп ранее пообещал прийти в Чикаго, штат Иллинойс, с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью. В понедельник губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер назвал планы Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением". Губернатор добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год.
© AP Photo / Joe Maiorana
© AP Photo / Joe Maiorana
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал очень быстро решить проблему преступности в американском городе Чикаго, назвав его худшим и самым опасным городом в мире.
"Чикаго - это худший и самый опасный город в мире. (Губернатору штата Иллинойс Джею Би - ред.) Прицкеру очень нужна помощь, он просто еще не знает об этом. Я быстро решу проблему преступности, как в Вашингтоне", - написал глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что Чикаго уже скоро "снова будет в безопасности", а также привел официальные данные властей, согласно которым в городе за прошедшие выходные 54 человека получили огнестрельные ранения, из них восемь в итоге погибли.
В понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа уже на этой неделе начнет операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго, направив туда бронетехнику, агентов службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), а также национальную гвардию.
По данным властей, в Чикаго в 2024 году произошло 573 убийства по сравнению с 377 убийствами в Нью-Йорке и 268 - в Лос-Анджелесе также за прошлый год. Согласно официальной статистике, именно Чикаго возглавляет антирейтинг американских городов по количеству совершенных убийств за прошлый год.
Трамп ранее пообещал прийти в Чикаго, штат Иллинойс, с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью.
В понедельник губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер назвал планы Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением". Губернатор добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год.
