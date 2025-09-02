https://ria.ru/20250902/trump-2039142392.html

Трамп назвал Чикаго худшим городом в мире

Трамп назвал Чикаго худшим городом в мире - РИА Новости, 02.09.2025

Трамп назвал Чикаго худшим городом в мире

Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал очень быстро решить проблему преступности в американском городе Чикаго, назвав его худшим и самым опасным... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T15:33:00+03:00

2025-09-02T15:33:00+03:00

2025-09-02T15:33:00+03:00

в мире

чикаго

иллинойс

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_21c3a1d4765fe79b0c377fa0bf6ea9ec.jpg

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал очень быстро решить проблему преступности в американском городе Чикаго, назвав его худшим и самым опасным городом в мире. "Чикаго - это худший и самый опасный город в мире. (Губернатору штата Иллинойс Джею Би - ред.) Прицкеру очень нужна помощь, он просто еще не знает об этом. Я быстро решу проблему преступности, как в Вашингтоне", - написал глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что Чикаго уже скоро "снова будет в безопасности", а также привел официальные данные властей, согласно которым в городе за прошедшие выходные 54 человека получили огнестрельные ранения, из них восемь в итоге погибли. В понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа уже на этой неделе начнет операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго, направив туда бронетехнику, агентов службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), а также национальную гвардию. По данным властей, в Чикаго в 2024 году произошло 573 убийства по сравнению с 377 убийствами в Нью-Йорке и 268 - в Лос-Анджелесе также за прошлый год. Согласно официальной статистике, именно Чикаго возглавляет антирейтинг американских городов по количеству совершенных убийств за прошлый год. Трамп ранее пообещал прийти в Чикаго, штат Иллинойс, с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью. В понедельник губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер назвал планы Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением". Губернатор добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год.

https://ria.ru/20250811/tramp-2034655928.html

https://ria.ru/20250503/usa-2014775239.html

чикаго

иллинойс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, чикаго, иллинойс, сша, дональд трамп