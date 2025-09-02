https://ria.ru/20250902/trump-2039142392.html
Трамп назвал Чикаго худшим городом в мире
Трамп назвал Чикаго худшим городом в мире - РИА Новости, 02.09.2025
Трамп назвал Чикаго худшим городом в мире
Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал очень быстро решить проблему преступности в американском городе Чикаго, назвав его худшим и самым опасным... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T15:33:00+03:00
2025-09-02T15:33:00+03:00
2025-09-02T15:33:00+03:00
в мире
чикаго
иллинойс
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_21c3a1d4765fe79b0c377fa0bf6ea9ec.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал очень быстро решить проблему преступности в американском городе Чикаго, назвав его худшим и самым опасным городом в мире. "Чикаго - это худший и самый опасный город в мире. (Губернатору штата Иллинойс Джею Би - ред.) Прицкеру очень нужна помощь, он просто еще не знает об этом. Я быстро решу проблему преступности, как в Вашингтоне", - написал глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что Чикаго уже скоро "снова будет в безопасности", а также привел официальные данные властей, согласно которым в городе за прошедшие выходные 54 человека получили огнестрельные ранения, из них восемь в итоге погибли. В понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа уже на этой неделе начнет операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго, направив туда бронетехнику, агентов службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), а также национальную гвардию. По данным властей, в Чикаго в 2024 году произошло 573 убийства по сравнению с 377 убийствами в Нью-Йорке и 268 - в Лос-Анджелесе также за прошлый год. Согласно официальной статистике, именно Чикаго возглавляет антирейтинг американских городов по количеству совершенных убийств за прошлый год. Трамп ранее пообещал прийти в Чикаго, штат Иллинойс, с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью. В понедельник губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер назвал планы Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением". Губернатор добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год.
https://ria.ru/20250811/tramp-2034655928.html
https://ria.ru/20250503/usa-2014775239.html
чикаго
иллинойс
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d5df7b4441111fbe0c8c1a3cffc659c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чикаго, иллинойс, сша, дональд трамп
В мире, Чикаго, Иллинойс, США, Дональд Трамп
Трамп назвал Чикаго худшим городом в мире
Трамп назвал Чикаго худшим и самым опасным городом в мире
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал очень быстро решить проблему преступности в американском городе Чикаго, назвав его худшим и самым опасным городом в мире.
"Чикаго - это худший и самый опасный город в мире. (Губернатору штата Иллинойс
Джею Би - ред.) Прицкеру очень нужна помощь, он просто еще не знает об этом. Я быстро решу проблему преступности, как в Вашингтоне", - написал глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social.
Трамп
добавил, что Чикаго
уже скоро "снова будет в безопасности", а также привел официальные данные властей, согласно которым в городе за прошедшие выходные 54 человека получили огнестрельные ранения, из них восемь в итоге погибли.
В понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа уже на этой неделе начнет операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго, направив туда бронетехнику, агентов службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), а также национальную гвардию.
По данным властей, в Чикаго в 2024 году произошло 573 убийства по сравнению с 377 убийствами в Нью-Йорке
и 268 - в Лос-Анджелесе
также за прошлый год. Согласно официальной статистике, именно Чикаго возглавляет антирейтинг американских городов по количеству совершенных убийств за прошлый год.
Трамп ранее пообещал прийти в Чикаго, штат Иллинойс, с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью.
В понедельник губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер назвал планы Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением". Губернатор добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год.