В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского

2025-09-02T01:53:00+03:00

2025-09-02T01:53:00+03:00

2025-09-02T01:54:00+03:00

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 1.46 мск.Согласно карте, сигнал тревоги звучит и в подконтрольных ВСУ частях ДНР.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Дарья Буймова

