https://ria.ru/20250902/trevoga-2038970934.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.09.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T01:53:00+03:00
2025-09-02T01:53:00+03:00
2025-09-02T01:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
в мире
россия
житомирская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 1.46 мск.Согласно карте, сигнал тревоги звучит и в подконтрольных ВСУ частях ДНР.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250902/ukraina-2038967445.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
россия
житомирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, в мире, россия, житомирская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Россия, Житомирская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще пяти украинских областях объявили воздушную тревогу