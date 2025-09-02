https://ria.ru/20250902/translyatsiya-2038292681.html

Бизнес-ланч на тему "Россия – Индия: экономика будущего". Прямая трансляция

В рамках бизнес-ланча пройдут дискуссии на темы партнерства России и Индии. РИА Новости, 02.09.2025

видео

индия

дальний восток

россия

вероника никишина

александр шохин

борис титов

российский союз промышленников и предпринимателей

В рамках бизнес-ланча пройдут дискуссии на темы партнерства России и Индии.Индия уверенно входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров России. За последние пять лет товарооборот вырос многократно – с 9,6 миллиарда долларов в 2020 году до 70 миллиардов долларов в 2024-2025 годах. Он продолжает расти.При этом, по данным 2024 года, доля Индии в общем объеме российского импорта составила 1,7%. А доля экспорта России в Индию составляет 1,1%.Общий объем индийского экспорта превышает 778 миллиардов долларов в год, в топ-10 экспортных категорий 2024 года вошли: минеральное топливо, масла, электрическое и электронное оборудование, жемчуг, драгоценные камни, металлы, фармацевтические продукты, транспортные средства, органические химикаты, крупы, железо и сталь.При объеме российского экспорта в Индию порядка 70 миллиардов долларов объем индийского импорта составляет около 5 миллиардов долларов в год.Модератор: первый заместитель председателя правления "Сбера" Александр Ведяхин.Участники бизнес-ланча:1. Заместитель главы миссии в Посольстве Республики Индии в Российской Федерации Никхилеш Гири;2. Заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин;3. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина;4. Исполнительный президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги;5. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;6. Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев;7. Вице-президент траснпортной группы "ФЕСКО" Леонид Звягинцев;8. Президент Cosmos Group Анил Агарвал;9. Первый зампредседателя Магаданской областной думы, председатель совета директоров ЗАО Концерн "Арбат" Александр Басанский;10. Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов;11. Управляющий директор Soundlines Global FZCO Сэнди Суприт Маникантан Джаясимхан.

