https://ria.ru/20250902/translyatsiya-2038292681.html
Бизнес-ланч на тему "Россия – Индия: экономика будущего". Прямая трансляция
Бизнес-ланч на тему "Россия – Индия: экономика будущего". Прямая трансляция - РИА Новости, 02.09.2025
Бизнес-ланч на тему "Россия – Индия: экономика будущего". Прямая трансляция
В рамках бизнес-ланча пройдут дискуссии на темы партнерства России и Индии. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T17:42:00+03:00
2025-09-02T17:42:00+03:00
2025-09-02T17:42:00+03:00
видео
индия
дальний восток
россия
вероника никишина
александр шохин
борис титов
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039155793_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b9f04c6d4ebbfd3ae69b96ad5f198db1.jpg
В рамках бизнес-ланча пройдут дискуссии на темы партнерства России и Индии.Индия уверенно входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров России. За последние пять лет товарооборот вырос многократно – с 9,6 миллиарда долларов в 2020 году до 70 миллиардов долларов в 2024-2025 годах. Он продолжает расти.При этом, по данным 2024 года, доля Индии в общем объеме российского импорта составила 1,7%. А доля экспорта России в Индию составляет 1,1%.Общий объем индийского экспорта превышает 778 миллиардов долларов в год, в топ-10 экспортных категорий 2024 года вошли: минеральное топливо, масла, электрическое и электронное оборудование, жемчуг, драгоценные камни, металлы, фармацевтические продукты, транспортные средства, органические химикаты, крупы, железо и сталь.При объеме российского экспорта в Индию порядка 70 миллиардов долларов объем индийского импорта составляет около 5 миллиардов долларов в год.Модератор: первый заместитель председателя правления "Сбера" Александр Ведяхин.Участники бизнес-ланча:1. Заместитель главы миссии в Посольстве Республики Индии в Российской Федерации Никхилеш Гири;2. Заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин;3. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина;4. Исполнительный президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги;5. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;6. Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев;7. Вице-президент траснпортной группы "ФЕСКО" Леонид Звягинцев;8. Президент Cosmos Group Анил Агарвал;9. Первый зампредседателя Магаданской областной думы, председатель совета директоров ЗАО Концерн "Арбат" Александр Басанский;10. Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов;11. Управляющий директор Soundlines Global FZCO Сэнди Суприт Маникантан Джаясимхан.
индия
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039155793_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_542f4fa5e3972fa6e855893a01a8aba0.jpg
LIVE: Бизнес-ланч на тему "Россия – Индия: экономика будущего"
LIVE: Бизнес-ланч на тему "Россия – Индия: экономика будущего"
2025-09-02T17:42
true
PT1S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, индия, дальний восток, россия, вероника никишина, александр шохин, борис титов, российский союз промышленников и предпринимателей, магаданская областная дума, сбер, видео
Видео, Индия, Дальний Восток, Россия, Вероника Никишина, Александр Шохин, Борис Титов, Российский союз промышленников и предпринимателей, Магаданская областная Дума, Сбер
В рамках бизнес-ланча пройдут дискуссии на темы партнерства России и Индии.
Индия уверенно входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров России. За последние пять лет товарооборот вырос многократно – с 9,6 миллиарда долларов в 2020 году до 70 миллиардов долларов в 2024-2025 годах. Он продолжает расти.
При этом, по данным 2024 года, доля Индии в общем объеме российского импорта составила 1,7%. А доля экспорта России в Индию составляет 1,1%.
Общий объем индийского экспорта превышает 778 миллиардов долларов в год, в топ-10 экспортных категорий 2024 года вошли: минеральное топливо, масла, электрическое и электронное оборудование, жемчуг, драгоценные камни, металлы, фармацевтические продукты, транспортные средства, органические химикаты, крупы, железо и сталь.
При объеме российского экспорта в Индию порядка 70 миллиардов долларов объем индийского импорта составляет около 5 миллиардов долларов в год.
Модератор: первый заместитель председателя правления "Сбера" Александр Ведяхин.
1. Заместитель главы миссии в Посольстве Республики Индии в Российской Федерации Никхилеш Гири;
2. Заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин;
3. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина;
4. Исполнительный президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги;
5. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;
6. Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев;
7. Вице-президент траснпортной группы "ФЕСКО" Леонид Звягинцев;
8. Президент Cosmos Group Анил Агарвал;
9. Первый зампредседателя Магаданской областной думы, председатель совета директоров ЗАО Концерн "Арбат" Александр Басанский;
10. Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов;
11. Управляющий директор Soundlines Global FZCO Сэнди Суприт Маникантан Джаясимхан.