Трамп заявил, что США могут занять "другую позицию" по Украине - РИА Новости, 02.09.2025
22:40 02.09.2025 (обновлено: 22:57 02.09.2025)
Трамп заявил, что США могут занять "другую позицию" по Украине
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что США займут "другую позицию" в отношении РФ, если по конфликту на Украине не будет прогресса."У нас была очень хорошая встреча с президентом Путиным пару недель назад. Посмотрим, что из этого выйдет. Если нет, мы займём другую позицию", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что США займут "другую позицию" в отношении РФ, если по конфликту на Украине не будет прогресса.
"У нас была очень хорошая встреча с президентом Путиным пару недель назад. Посмотрим, что из этого выйдет. Если нет, мы займём другую позицию", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
На Украине заявили, что мобилизация не завершится после прекращения огня
Вчера, 21:58
 
