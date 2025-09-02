https://ria.ru/20250902/tramp-2039216192.html

Трамп заявил, что США могут занять "другую позицию" по Украине

в мире

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что США займут "другую позицию" в отношении РФ, если по конфликту на Украине не будет прогресса."У нас была очень хорошая встреча с президентом Путиным пару недель назад. Посмотрим, что из этого выйдет. Если нет, мы займём другую позицию", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

сша

россия

украина

