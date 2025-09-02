https://ria.ru/20250902/tramp-2039216192.html
Трамп заявил, что США могут занять "другую позицию" по Украине
Трамп заявил, что США могут занять "другую позицию" по Украине

02.09.2025

Президент США Дональд Трамп пообещал, что США займут "другую позицию" в отношении РФ, если по конфликту на Украине не будет прогресса.
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что США займут "другую позицию" в отношении РФ, если по конфликту на Украине не будет прогресса."У нас была очень хорошая встреча с президентом Путиным пару недель назад. Посмотрим, что из этого выйдет. Если нет, мы займём другую позицию", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
