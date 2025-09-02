Рейтинг@Mail.ru
Трамп предупредил о риске отмены пошлин судом
22:35 02.09.2025 (обновлено: 22:42 02.09.2025)
Трамп предупредил о риске отмены пошлин судом
сша
вашингтон (штат)
в мире
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение суда о признании импортных пошлин недействительными может обернуться для страны колоссальными потерями в триллионы долларов."Нашей стране сейчас невероятно хорошо, но либеральный суд вынес шокирующее решение, фактически говорящее, что триллионы долларов, которые поступают в страну и ставят нас в уникальное положение в мире, придется вернуть назад", — сказал Трамп журналистам.По его словам, именно пошлины позволили Вашингтону достичь "рекордных результатов" и вывести экономику в лидеры. Трамп подчеркнул, что лишение США этих доходов стало бы "невиданным ударом по американским интересам".
сша
вашингтон (штат)
сша, вашингтон (штат), в мире, дональд трамп
США, Вашингтон (штат), В мире, Дональд Трамп
© AP Photo / Evan VucciБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение суда о признании импортных пошлин недействительными может обернуться для страны колоссальными потерями в триллионы долларов.
"Нашей стране сейчас невероятно хорошо, но либеральный суд вынес шокирующее решение, фактически говорящее, что триллионы долларов, которые поступают в страну и ставят нас в уникальное положение в мире, придется вернуть назад", — сказал Трамп журналистам.
По его словам, именно пошлины позволили Вашингтону достичь "рекордных результатов" и вывести экономику в лидеры. Трамп подчеркнул, что лишение США этих доходов стало бы "невиданным ударом по американским интересам".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Трамп заявил, что Индия предложила снизить пошлины на американские товары
1 сентября, 16:44
 
США, Вашингтон (штат), В мире, Дональд Трамп
 
 
