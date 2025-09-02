https://ria.ru/20250902/tramp-2039215677.html
Трамп предупредил о риске отмены пошлин судом
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение суда о признании импортных пошлин недействительными может обернуться для страны колоссальными потерями в... РИА Новости, 02.09.2025
ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение суда о признании импортных пошлин недействительными может обернуться для страны колоссальными потерями в триллионы долларов."Нашей стране сейчас невероятно хорошо, но либеральный суд вынес шокирующее решение, фактически говорящее, что триллионы долларов, которые поступают в страну и ставят нас в уникальное положение в мире, придется вернуть назад", — сказал Трамп журналистам.По его словам, именно пошлины позволили Вашингтону достичь "рекордных результатов" и вывести экономику в лидеры. Трамп подчеркнул, что лишение США этих доходов стало бы "невиданным ударом по американским интересам".
