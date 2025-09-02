https://ria.ru/20250902/tramp-2039177689.html

Глава ВТО рассказала о влиянии политики Трампа на мировую торговлю

Глава ВТО рассказала о влиянии политики Трампа на мировую торговлю - РИА Новости, 02.09.2025

Глава ВТО рассказала о влиянии политики Трампа на мировую торговлю

Политика американского президента Дональда Трампа вызвала сильнейшие за последние 80 лет нарушения правил мировой торговли, последствия будут ощутимы в... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T17:46:00+03:00

2025-09-02T17:46:00+03:00

2025-09-02T17:46:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035891335_0:0:3063:1722_1920x0_80_0_0_349f7fb7f00e959e5fa1b26ed899fcac.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Политика американского президента Дональда Трампа вызвала сильнейшие за последние 80 лет нарушения правил мировой торговли, последствия будут ощутимы в следующем году, рассказала агентству Рейтер глава Всемирной торговой организации (ВТО) Оконджо-Ивеала Нгози. "Мы переживаем самое крупное нарушение правил мировой торговли, беспрецедентное за последние 80 лет. Поэтому неудивительно, что некоторые ставят под сомнение глобальную торговую систему и ее предсказуемость", - приводит агентство слова главы ВТО. Согласно словам руководителя организации, которые приводит агентство, доля мировой торговли, осуществляемой на условиях ВТО, упала до 72% примерно с 80% и может продолжить падать. Правила торговли ВТО предполагают принцип на условиях режима наибольшего благоприятствования (РНБ). "Этот принцип требует от членов ВТО равного отношения к другим", - напоминает агентство. Глава ВТО отмечает, что пока основная часть торговли проходит на условиях РНБ, это может служить поводом для оптимизма. "Мы еще далеки от 50%", - заявила она. Оконджо-Ивеала Нгози добавляет, что последствия от введения пошлин можно будет ощутить позднее - в 2026 году, поскольку недавний всплеск мировой торговли, вызванный предварительными поставками товаров в первом полугодии, начнет спадать, говорится в статье. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.

https://ria.ru/20250902/trump-2039093108.html

https://ria.ru/20250901/poshliny-2038830147.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто)