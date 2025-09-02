Поиски "Титаника" в 1985 году скрывали от СССР операцию ВМС США, пишут СМИ

https://ria.ru/20250902/titanik-2038968436.html

Поиски "Титаника" в 1985 году были прикрытием для секретной операции ВМС США, рассказал телеканалу CNN океанолог Роберт Баллард, обнаруживший затонувший лайнер. РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Поиски "Титаника" в 1985 году были прикрытием для секретной операции ВМС США, рассказал телеканалу CNN океанолог Роберт Баллард, обнаруживший затонувший лайнер. "В то время люди, по крайней мере многие, не знали, что поиски "Титаника" были прикрытием для сверхсекретной военной операции, которую я проводил как офицер военно-морской разведки. <…> Мы не хотели, чтобы Советский Союз узнал, где находится наша субмарина", — объяснил ученый в беседе с телеканалом по поводу 40-летия обнаружения "Титаника". Цель операции заключалась в сборе разведданных и исследовании затонувших в Атлантике американских атомных субмарин Thresher и Scorpion. Для этого применили разработанную Баллардом технологию, получившую название "Арго". Она заключалась в трансляции видео с дистанционно управляемого исследовательского аппарата на судно. Тогда Баллард убедил руководство ВМС выделить время и на поиски "Титаника", что в конечном итоге и послужило прикрытием для секретной миссии ВМС. Первая попытка Балларда добраться до "Титаника" в 1977 году оказалась неудачной, но этот опыт убедил океанолога в том, что именно технология "Арго" будет лучшим способом исследования затонувшего судна.Британский пароход "Титаник", который считался крупнейшим пассажирским судном в мире, во время своего первого и единственного рейса столкнулся с айсбергом и затонул 14 апреля 1912 года. Погибли около полутора тысяч человек. Обломки "Титаника" обнаружили 1 сентября 1985 года примерно в 350 морских милях от берега канадского острова Ньюфаундленд на глубине около четырех километров.

