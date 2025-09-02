https://ria.ru/20250902/tekhnika-2038971437.html
Производитель багги "Ерофей" отказался от японских двигателей
Производитель багги "Ерофей" отказался от японских двигателей - РИА Новости, 02.09.2025
Производитель багги "Ерофей" отказался от японских двигателей
Компания-производитель тактических автовездеходов (багги) "Ерофей", работающая в Хабаровском крае в рамках режима территории опережающего развития (ТОР)... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T02:07:00+03:00
2025-09-02T02:07:00+03:00
2025-09-02T02:07:00+03:00
хабаровский край
россия
хабаровск
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932915760_0:48:923:567_1920x0_80_0_0_0ce8f3f57f1cfe2b81a0b5b73d0b53fa.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Компания-производитель тактических автовездеходов (багги) "Ерофей", работающая в Хабаровском крае в рамках режима территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", заменила японский мотор на двигатель компании ВАЗ, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев. В конце мая во время рабочей поездки в Хабаровск Трутнев заявлял, что тактические автовездеходы (багги) "Ерофей", выпускаемые в Хабаровском крае, безумно дорогие, их нужно переделать, а причиной дороговизны стало использование японского двигателя. "Я к этому проекту отношусь отдельно - я его сам, собственно говоря, помогал запускать. Но спуска никакого не будет! Конечно, цены должны быть конкурентными. В общем, все это уже и решено, и двигатели, которые стояли японские, уже давно стоят ВАЗовские... Здесь никаких проблем, с которыми бы мы не справились, не существует", - сказал Трутнев журналистам. Он отметил, что в настоящее время все производители ТОР "Патриотическая" стремятся закупать отечественные комплектующие, которые производятся на территории Российской Федерации. ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для спецоперации продукция. В рамках ее режима получили поддержку более 20 дальневосточных производителей. По данным Трутнева, на 24 марта эти предприятия произвели для нужд спецоперации продукцию почти на шесть миллиардов рублей. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250324/trutnev-2006854448.html
https://ria.ru/20250429/trutnev-2013962655.html
хабаровский край
россия
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932915760_51:0:870:614_1920x0_80_0_0_3b0a07442b2ffc549f7874989514e695.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, россия, хабаровск, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, экономика
Хабаровский край, Россия, Хабаровск, Юрий Трутнев, Дальневосточный федеральный университет, Экономика
Производитель багги "Ерофей" отказался от японских двигателей
Производитель багги Ерофей начал устанавливать на технику двигатели ВАЗа
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Компания-производитель тактических автовездеходов (багги) "Ерофей", работающая в Хабаровском крае в рамках режима территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", заменила японский мотор на двигатель компании ВАЗ, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.
В конце мая во время рабочей поездки в Хабаровск Трутнев
заявлял, что тактические автовездеходы (багги) "Ерофей", выпускаемые в Хабаровском крае
, безумно дорогие, их нужно переделать, а причиной дороговизны стало использование японского двигателя.
"Я к этому проекту отношусь отдельно - я его сам, собственно говоря, помогал запускать. Но спуска никакого не будет! Конечно, цены должны быть конкурентными. В общем, все это уже и решено, и двигатели, которые стояли японские, уже давно стоят ВАЗовские... Здесь никаких проблем, с которыми бы мы не справились, не существует", - сказал Трутнев журналистам.
Он отметил, что в настоящее время все производители ТОР "Патриотическая" стремятся закупать отечественные комплектующие, которые производятся на территории Российской Федерации.
ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке
, на которых выпускается необходимая для спецоперации продукция. В рамках ее режима получили поддержку более 20 дальневосточных производителей. По данным Трутнева, на 24 марта эти предприятия произвели для нужд спецоперации продукцию почти на шесть миллиардов рублей.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке
на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.