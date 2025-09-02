https://ria.ru/20250902/tekhnika-2038971437.html

Производитель багги "Ерофей" отказался от японских двигателей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Компания-производитель тактических автовездеходов (багги) "Ерофей", работающая в Хабаровском крае в рамках режима территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", заменила японский мотор на двигатель компании ВАЗ, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев. В конце мая во время рабочей поездки в Хабаровск Трутнев заявлял, что тактические автовездеходы (багги) "Ерофей", выпускаемые в Хабаровском крае, безумно дорогие, их нужно переделать, а причиной дороговизны стало использование японского двигателя. "Я к этому проекту отношусь отдельно - я его сам, собственно говоря, помогал запускать. Но спуска никакого не будет! Конечно, цены должны быть конкурентными. В общем, все это уже и решено, и двигатели, которые стояли японские, уже давно стоят ВАЗовские... Здесь никаких проблем, с которыми бы мы не справились, не существует", - сказал Трутнев журналистам. Он отметил, что в настоящее время все производители ТОР "Патриотическая" стремятся закупать отечественные комплектующие, которые производятся на территории Российской Федерации. ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для спецоперации продукция. В рамках ее режима получили поддержку более 20 дальневосточных производителей. По данным Трутнева, на 24 марта эти предприятия произвели для нужд спецоперации продукцию почти на шесть миллиардов рублей. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

