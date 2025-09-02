Рейтинг@Mail.ru
Производитель багги "Ерофей" отказался от японских двигателей - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/tekhnika-2038971437.html
Производитель багги "Ерофей" отказался от японских двигателей
Производитель багги "Ерофей" отказался от японских двигателей - РИА Новости, 02.09.2025
Производитель багги "Ерофей" отказался от японских двигателей
Компания-производитель тактических автовездеходов (багги) "Ерофей", работающая в Хабаровском крае в рамках режима территории опережающего развития (ТОР)... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T02:07:00+03:00
2025-09-02T02:07:00+03:00
хабаровский край
россия
хабаровск
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932915760_0:48:923:567_1920x0_80_0_0_0ce8f3f57f1cfe2b81a0b5b73d0b53fa.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Компания-производитель тактических автовездеходов (багги) "Ерофей", работающая в Хабаровском крае в рамках режима территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", заменила японский мотор на двигатель компании ВАЗ, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев. В конце мая во время рабочей поездки в Хабаровск Трутнев заявлял, что тактические автовездеходы (багги) "Ерофей", выпускаемые в Хабаровском крае, безумно дорогие, их нужно переделать, а причиной дороговизны стало использование японского двигателя. "Я к этому проекту отношусь отдельно - я его сам, собственно говоря, помогал запускать. Но спуска никакого не будет! Конечно, цены должны быть конкурентными. В общем, все это уже и решено, и двигатели, которые стояли японские, уже давно стоят ВАЗовские... Здесь никаких проблем, с которыми бы мы не справились, не существует", - сказал Трутнев журналистам. Он отметил, что в настоящее время все производители ТОР "Патриотическая" стремятся закупать отечественные комплектующие, которые производятся на территории Российской Федерации. ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для спецоперации продукция. В рамках ее режима получили поддержку более 20 дальневосточных производителей. По данным Трутнева, на 24 марта эти предприятия произвели для нужд спецоперации продукцию почти на шесть миллиардов рублей. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250324/trutnev-2006854448.html
https://ria.ru/20250429/trutnev-2013962655.html
хабаровский край
россия
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932915760_51:0:870:614_1920x0_80_0_0_3b0a07442b2ffc549f7874989514e695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, россия, хабаровск, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, экономика
Хабаровский край, Россия, Хабаровск, Юрий Трутнев, Дальневосточный федеральный университет, Экономика
Производитель багги "Ерофей" отказался от японских двигателей

Производитель багги Ерофей начал устанавливать на технику двигатели ВАЗа

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяБагги "Ерофей"
Багги Ерофей - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Багги "Ерофей". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Компания-производитель тактических автовездеходов (багги) "Ерофей", работающая в Хабаровском крае в рамках режима территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", заменила японский мотор на двигатель компании ВАЗ, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.
В конце мая во время рабочей поездки в Хабаровск Трутнев заявлял, что тактические автовездеходы (багги) "Ерофей", выпускаемые в Хабаровском крае, безумно дорогие, их нужно переделать, а причиной дороговизны стало использование японского двигателя.
Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Трутнев рассказал о производстве продукции для спецоперации в ДФО
24 марта, 06:20
"Я к этому проекту отношусь отдельно - я его сам, собственно говоря, помогал запускать. Но спуска никакого не будет! Конечно, цены должны быть конкурентными. В общем, все это уже и решено, и двигатели, которые стояли японские, уже давно стоят ВАЗовские... Здесь никаких проблем, с которыми бы мы не справились, не существует", - сказал Трутнев журналистам.
Он отметил, что в настоящее время все производители ТОР "Патриотическая" стремятся закупать отечественные комплектующие, которые производятся на территории Российской Федерации.
ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для спецоперации продукция. В рамках ее режима получили поддержку более 20 дальневосточных производителей. По данным Трутнева, на 24 марта эти предприятия произвели для нужд спецоперации продукцию почти на шесть миллиардов рублей.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Трутнев предложил распространить режим ТОР "Патриотическая" на Арктику
29 апреля, 05:15
 
Хабаровский крайРоссияХабаровскЮрий ТрутневДальневосточный федеральный университетЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала