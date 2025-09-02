Рейтинг@Mail.ru
Самарский губернатор передал в зону СВО более 900 БПЛА и 5 бронеавтомобилей - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:13 02.09.2025 (обновлено: 15:38 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/svo-2039122373.html
Самарский губернатор передал в зону СВО более 900 БПЛА и 5 бронеавтомобилей
Самарский губернатор передал в зону СВО более 900 БПЛА и 5 бронеавтомобилей - РИА Новости, 02.09.2025
Самарский губернатор передал в зону СВО более 900 БПЛА и 5 бронеавтомобилей
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал бойцам в зону СВО более 900 беспилотников, пять бронированных автомобилей и другую партию спецтехники,... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T15:13:00+03:00
2025-09-02T15:38:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
сво
надежные люди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039142242_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8788e31d76bdabf4081808526380995f.jpg
САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал бойцам в зону СВО более 900 беспилотников, пять бронированных автомобилей и другую партию спецтехники, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Во вторник губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области очередную партию спецтехники и оборудования в зону проведения специальной военной операции. В его составе 112 квадрокоптеров, 800 дронов, 5 бронированных автомобилей, 36 комплектов борьбы с БПЛА, комплекты автозапчастей, строительные материалы и оборудование, экипировка", - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства. Перечень груза традиционно сформировали по заявкам командиров воинских частей, где служат бойцы из Самарской области. В ближайшее время спецтехнику доставят в зону боевых действий. Врио командира отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады Василий Волков поблагодарил Федорищева за помощь. "От Самарской области мы получаем помощь регулярно, в дополнение к тому, что идет по линии министерства обороны. Благодарность всем, кто участвует в сборе и отправке гуманитарных грузов", - сказал Волков. Губернатор пообщался с командирами и уточнил, что еще требуется бойцам СВО. "Получил новые заявки. Как и всегда, отработаем максимально оперативно. Попросил передать нашим бойцам от всех жителей Самарской области слова поддержки. Мы будем и дальше делать все для приближения Победы", – сказал Федорищев. Всего в этом году по поручению главы региона в зону СВО доставлено более 4,9 тысячи БПЛА.
https://ria.ru/20250902/svo-2039044785.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039142242_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e8f57f08f4a3114f4648ed75fd726635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, вячеслав федорищев, сво
Самарская область, Вячеслав Федорищев, СВО, Надежные люди
Самарский губернатор передал в зону СВО более 900 БПЛА и 5 бронеавтомобилей

Самарский губернатор Вячеслав Федорищев передал в зону СВО партию техники

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Самарской области Партия БПЛА и бронеавтомобилей для российских бойцов в зоне СВО от самарского губернатора Вячеслава Федорищева
Партия БПЛА и бронеавтомобилей для российских бойцов в зоне СВО от самарского губернатора Вячеслава Федорищева - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Самарской области
Партия БПЛА и бронеавтомобилей для российских бойцов в зоне СВО от самарского губернатора Вячеслава Федорищева
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал бойцам в зону СВО более 900 беспилотников, пять бронированных автомобилей и другую партию спецтехники, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Во вторник губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области очередную партию спецтехники и оборудования в зону проведения специальной военной операции. В его составе 112 квадрокоптеров, 800 дронов, 5 бронированных автомобилей, 36 комплектов борьбы с БПЛА, комплекты автозапчастей, строительные материалы и оборудование, экипировка", - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Перечень груза традиционно сформировали по заявкам командиров воинских частей, где служат бойцы из Самарской области. В ближайшее время спецтехнику доставят в зону боевых действий.
Врио командира отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады Василий Волков поблагодарил Федорищева за помощь. "От Самарской области мы получаем помощь регулярно, в дополнение к тому, что идет по линии министерства обороны. Благодарность всем, кто участвует в сборе и отправке гуманитарных грузов", - сказал Волков.
Губернатор пообщался с командирами и уточнил, что еще требуется бойцам СВО. "Получил новые заявки. Как и всегда, отработаем максимально оперативно. Попросил передать нашим бойцам от всех жителей Самарской области слова поддержки. Мы будем и дальше делать все для приближения Победы", – сказал Федорищев.
Всего в этом году по поручению главы региона в зону СВО доставлено более 4,9 тысячи БПЛА.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Самарский губернатор запустил региональную программу для участников СВО
Вчера, 12:14
 
Надежные людиСамарская областьВячеслав ФедорищевСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала