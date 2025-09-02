https://ria.ru/20250902/svo-2039122373.html
Самарский губернатор передал в зону СВО более 900 БПЛА и 5 бронеавтомобилей
Самарский губернатор передал в зону СВО более 900 БПЛА и 5 бронеавтомобилей - РИА Новости, 02.09.2025
Самарский губернатор передал в зону СВО более 900 БПЛА и 5 бронеавтомобилей
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал бойцам в зону СВО более 900 беспилотников, пять бронированных автомобилей и другую партию спецтехники,... РИА Новости, 02.09.2025
САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал бойцам в зону СВО более 900 беспилотников, пять бронированных автомобилей и другую партию спецтехники, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Во вторник губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области очередную партию спецтехники и оборудования в зону проведения специальной военной операции. В его составе 112 квадрокоптеров, 800 дронов, 5 бронированных автомобилей, 36 комплектов борьбы с БПЛА, комплекты автозапчастей, строительные материалы и оборудование, экипировка", - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства. Перечень груза традиционно сформировали по заявкам командиров воинских частей, где служат бойцы из Самарской области. В ближайшее время спецтехнику доставят в зону боевых действий. Врио командира отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады Василий Волков поблагодарил Федорищева за помощь. "От Самарской области мы получаем помощь регулярно, в дополнение к тому, что идет по линии министерства обороны. Благодарность всем, кто участвует в сборе и отправке гуманитарных грузов", - сказал Волков. Губернатор пообщался с командирами и уточнил, что еще требуется бойцам СВО. "Получил новые заявки. Как и всегда, отработаем максимально оперативно. Попросил передать нашим бойцам от всех жителей Самарской области слова поддержки. Мы будем и дальше делать все для приближения Победы", – сказал Федорищев. Всего в этом году по поручению главы региона в зону СВО доставлено более 4,9 тысячи БПЛА.
