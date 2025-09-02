https://ria.ru/20250902/svo-2039060025.html

ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра"

ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 02.09.2025

ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 65 военных ВСУ, боевую бронированную машину западного производства, три станции радиоэлектронной... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T12:58:00+03:00

2025-09-02T12:58:00+03:00

2025-09-02T12:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 65 военных ВСУ, боевую бронированную машину западного производства, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области, Михайловка, Львово, Тягинка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 65-ти военнослужащих, боевую бронированную машину западного производства и девять автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250902/vs-2039059628.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф