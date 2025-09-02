https://ria.ru/20250902/svo-2039060025.html
ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 02.09.2025
ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 65 военных ВСУ, боевую бронированную машину западного производства, три станции радиоэлектронной... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:58:00+03:00
2025-09-02T12:58:00+03:00
2025-09-02T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 65 военных ВСУ, боевую бронированную машину западного производства, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области, Михайловка, Львово, Тягинка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 65-ти военнослужащих, боевую бронированную машину западного производства и девять автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250902/vs-2039059628.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_704dc2eb4849e17e2c8737a7747bcee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"