Рейтинг@Mail.ru
Самарский губернатор запустил региональную программу для участников СВО - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/svo-2039044785.html
Самарский губернатор запустил региональную программу для участников СВО
Самарский губернатор запустил региональную программу для участников СВО - РИА Новости, 02.09.2025
Самарский губернатор запустил региональную программу для участников СВО
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал старт новой региональной программе "СВОе дело. Самарская область" для участников СВО, сообщили в... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:14:00+03:00
2025-09-02T12:14:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023901308_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_8fec51ef9cf1200fd39103de170a1e66.jpg
САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал старт новой региональной программе "СВОе дело. Самарская область" для участников СВО, сообщили в пресс-службе правительства области. "Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал старт новой региональной программе "СВОе Дело. Самарская область". В рамках этого проекта можно будет получить всю необходимую информацию о том, как открыть свой бизнес, как сделать его более успешным и какие меры поддержки предусмотрены в Самарской области для субъектов малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении правительства региона. Программа "СВОе Дело. Самарская область" включает сайт, образовательные модули, а также консультации и мероприятия, направленные на расширение профессиональных навыков у участников проекта. "Ее цель – помочь участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий, членам их семей начать или продолжить предпринимательскую деятельность в нашем регионе", – отметил Федорищев. Участники программы смогут разработать свою бизнес-идею, обучатся основам бизнеса и составят индивидуальную карту развития бизнеса. В конце обучения участники проекта получат сертификаты. Оператором программы является региональный центр "Мой бизнес". Подробную информацию о проекте можно получить по телефону 8 800 300-63-63, подать заявку для участия - на сайте https://svoedelo.mybiz63.ru.
https://ria.ru/20250901/sotskontrakty-2038925447.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023901308_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_385dd53678c30900e4ca7bb52f5f594e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, вячеслав федорищев, сво
Самарская область, Вячеслав Федорищев, СВО
Самарский губернатор запустил региональную программу для участников СВО

Самарский губернатор Вячеслав Федорищев запустил регпрограмму для участников СВО

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал старт новой региональной программе "СВОе дело. Самарская область" для участников СВО, сообщили в пресс-службе правительства области.
"Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал старт новой региональной программе "СВОе Дело. Самарская область". В рамках этого проекта можно будет получить всю необходимую информацию о том, как открыть свой бизнес, как сделать его более успешным и какие меры поддержки предусмотрены в Самарской области для субъектов малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении правительства региона.
Программа "СВОе Дело. Самарская область" включает сайт, образовательные модули, а также консультации и мероприятия, направленные на расширение профессиональных навыков у участников проекта.
"Ее цель – помочь участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий, членам их семей начать или продолжить предпринимательскую деятельность в нашем регионе", – отметил Федорищев.
Участники программы смогут разработать свою бизнес-идею, обучатся основам бизнеса и составят индивидуальную карту развития бизнеса. В конце обучения участники проекта получат сертификаты.
Оператором программы является региональный центр "Мой бизнес". Подробную информацию о проекте можно получить по телефону 8 800 300-63-63, подать заявку для участия - на сайте https://svoedelo.mybiz63.ru.
Мужчина подписывает договор - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Жители Самарской области оформили 2,2 тыс соцконтрактов на открытие бизнеса
Вчера, 18:46
 
Самарская областьВячеслав ФедорищевСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала