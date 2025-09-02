https://ria.ru/20250902/svo-2039044785.html
Самарский губернатор запустил региональную программу для участников СВО
Самарский губернатор запустил региональную программу для участников СВО - РИА Новости, 02.09.2025
Самарский губернатор запустил региональную программу для участников СВО
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал старт новой региональной программе "СВОе дело. Самарская область" для участников СВО, сообщили в... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:14:00+03:00
2025-09-02T12:14:00+03:00
2025-09-02T12:14:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023901308_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_8fec51ef9cf1200fd39103de170a1e66.jpg
САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал старт новой региональной программе "СВОе дело. Самарская область" для участников СВО, сообщили в пресс-службе правительства области. "Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал старт новой региональной программе "СВОе Дело. Самарская область". В рамках этого проекта можно будет получить всю необходимую информацию о том, как открыть свой бизнес, как сделать его более успешным и какие меры поддержки предусмотрены в Самарской области для субъектов малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении правительства региона. Программа "СВОе Дело. Самарская область" включает сайт, образовательные модули, а также консультации и мероприятия, направленные на расширение профессиональных навыков у участников проекта. "Ее цель – помочь участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий, членам их семей начать или продолжить предпринимательскую деятельность в нашем регионе", – отметил Федорищев. Участники программы смогут разработать свою бизнес-идею, обучатся основам бизнеса и составят индивидуальную карту развития бизнеса. В конце обучения участники проекта получат сертификаты. Оператором программы является региональный центр "Мой бизнес". Подробную информацию о проекте можно получить по телефону 8 800 300-63-63, подать заявку для участия - на сайте https://svoedelo.mybiz63.ru.
https://ria.ru/20250901/sotskontrakty-2038925447.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023901308_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_385dd53678c30900e4ca7bb52f5f594e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, вячеслав федорищев, сво
Самарская область, Вячеслав Федорищев, СВО
Самарский губернатор запустил региональную программу для участников СВО
Самарский губернатор Вячеслав Федорищев запустил регпрограмму для участников СВО
САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал старт новой региональной программе "СВОе дело. Самарская область" для участников СВО, сообщили в пресс-службе правительства области.
"Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал старт новой региональной программе "СВОе Дело. Самарская область". В рамках этого проекта можно будет получить всю необходимую информацию о том, как открыть свой бизнес, как сделать его более успешным и какие меры поддержки предусмотрены в Самарской области для субъектов малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении правительства региона.
Программа "СВОе Дело. Самарская область" включает сайт, образовательные модули, а также консультации и мероприятия, направленные на расширение профессиональных навыков у участников проекта.
"Ее цель – помочь участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий, членам их семей начать или продолжить предпринимательскую деятельность в нашем регионе", – отметил Федорищев.
Участники программы смогут разработать свою бизнес-идею, обучатся основам бизнеса и составят индивидуальную карту развития бизнеса. В конце обучения участники проекта получат сертификаты.
Оператором программы является региональный центр "Мой бизнес". Подробную информацию о проекте можно получить по телефону 8 800 300-63-63, подать заявку для участия - на сайте https://svoedelo.mybiz63.ru.