https://ria.ru/20250902/svo-2039044785.html

Самарский губернатор запустил региональную программу для участников СВО

Самарский губернатор запустил региональную программу для участников СВО - РИА Новости, 02.09.2025

Самарский губернатор запустил региональную программу для участников СВО

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал старт новой региональной программе "СВОе дело. Самарская область" для участников СВО, сообщили в... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T12:14:00+03:00

2025-09-02T12:14:00+03:00

2025-09-02T12:14:00+03:00

самарская область

вячеслав федорищев

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023901308_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_8fec51ef9cf1200fd39103de170a1e66.jpg

САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал старт новой региональной программе "СВОе дело. Самарская область" для участников СВО, сообщили в пресс-службе правительства области. "Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал старт новой региональной программе "СВОе Дело. Самарская область". В рамках этого проекта можно будет получить всю необходимую информацию о том, как открыть свой бизнес, как сделать его более успешным и какие меры поддержки предусмотрены в Самарской области для субъектов малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении правительства региона. Программа "СВОе Дело. Самарская область" включает сайт, образовательные модули, а также консультации и мероприятия, направленные на расширение профессиональных навыков у участников проекта. "Ее цель – помочь участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий, членам их семей начать или продолжить предпринимательскую деятельность в нашем регионе", – отметил Федорищев. Участники программы смогут разработать свою бизнес-идею, обучатся основам бизнеса и составят индивидуальную карту развития бизнеса. В конце обучения участники проекта получат сертификаты. Оператором программы является региональный центр "Мой бизнес". Подробную информацию о проекте можно получить по телефону 8 800 300-63-63, подать заявку для участия - на сайте https://svoedelo.mybiz63.ru.

https://ria.ru/20250901/sotskontrakty-2038925447.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, вячеслав федорищев, сво