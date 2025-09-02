https://ria.ru/20250902/sud-2039109329.html

Суд 10 сентября начнет процесс по делу журналистки Монгайт*

Суд 10 сентября начнет процесс по делу журналистки Монгайт* - РИА Новости, 02.09.2025

Суд 10 сентября начнет процесс по делу журналистки Монгайт*

Пресненский суд Москвы 10 сентября начнет процесс по делу журналистки телеканала "Дождь"* Анны Монгайт**, обвиняемой в распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 10 сентября начнет процесс по делу журналистки телеканала "Дождь"* Анны Монгайт**, обвиняемой в распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в суде."Предварительное слушание по делу назначено на 10 сентября", - сказали в суде.Монгайт** заочно арестована и объявлена в международный розыск. Ей предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Согласно УК РФ, максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы вплоть до 10 лет.Ранее столичный главк СК России заявил о возбуждении уголовного дела против Монгайт** за фейки о ВС РФ. По данным следствия, она разместила в мессенджере публикации, в которых содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Данная информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц.* СМИ, выполняющее функции иноагента.** признана в РФ иноагентом

