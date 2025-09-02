Суд рассмотрит жалобу на арест Карапетяна

Рейтинг@Mail.ru
11:35 02.09.2025 (обновлено: 11:51 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/sud-2039034378.html
2025-09-02T11:35:00+03:00
2025-09-02T11:51:00+03:00
ЕРЕВАН, 2 сен - РИА Новости. Апелляционный суд Армении рассмотрит жалобу на арест предпринимателя Самвела Карапетяна 8 сентября, сообщила РИА Новости адвокат бизнесмена Лианна Гаспарян."Рассмотрение (жалобы - ред.) назначено на 8 сентября", - заявила Гаспарян.Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250830/karapetyan-2038523977.html
ЕРЕВАН, 2 сен - РИА Новости. Апелляционный суд Армении рассмотрит жалобу на арест предпринимателя Самвела Карапетяна 8 сентября, сообщила РИА Новости адвокат бизнесмена Лианна Гаспарян.
"Рассмотрение (жалобы - ред.) назначено на 8 сентября", - заявила Гаспарян.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Карапетян поделился подробностями о деятельности своего нового движения
30 августа, 15:39
 
АрменияВ миреСамвел КарапетянНикол ПашинянПреследование Карапетяна в Армении
 
 
