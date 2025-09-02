https://ria.ru/20250902/sud-2039034378.html
Суд рассмотрит жалобу на арест Карапетяна
Апелляционный суд Армении рассмотрит жалобу на арест предпринимателя Самвела Карапетяна 8 сентября, сообщила РИА Новости адвокат бизнесмена Лианна Гаспарян. РИА Новости, 02.09.2025
ЕРЕВАН, 2 сен - РИА Новости. Апелляционный суд Армении рассмотрит жалобу на арест предпринимателя Самвела Карапетяна 8 сентября, сообщила РИА Новости адвокат бизнесмена Лианна Гаспарян."Рассмотрение (жалобы - ред.) назначено на 8 сентября", - заявила Гаспарян.Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская
армения
