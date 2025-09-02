Спецоперация, 2 сентября: ВС России освободили Федоровку в ДНР
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ во вторник.
Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1295 военнослужащих.
ВСУ терпят поражение
Разведчики группировки войск "Север" обнаружили и ликвидировали миномётным огнём в Сумской области диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) вооруженных сил Украины, которая пыталась подойти к государственной границе РФ, сообщил РИА Новости один из бойцов.
Бойцы группировки войск "Запад", уничтожив 17 националистов из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), захватили значительное количество оружия, боеприпасов и амуниции производства стран-участниц НАТО, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Россия и Украина
Единственная цель России на Украине – защита собственных интересов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа является большим шагом вперёд, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Киев пытается нанести ущерб России в ответ на серьезные удары по украинской инфраструктуре, но ущерб наносится и партнерам РФ, заявил Путин.
Конфликт на Украине связан с тем, что Запад способствовал проведению госпереворота на Украине, а не с агрессивным поведением РФ, добавил президент РФ.
Он отметил, что Россия считает неприемлемым членство Украины в НАТО.
Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией, заявил президент России, говоря о конфликте на Украине.
Президент РФ подчеркнул, что, если закрыть поставки газа Украине от стран Восточной Европы, то "они сразу поймут", что есть пределы их поведения в области нарушения чужих интересов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине можно завершить путем переговоров, по его словам, Анкара заявляла об этом "с первого дня" вооруженных столкновений.
Нацистский режим на Украине совершает бесчисленное количество грубых нарушений прав человека во всех сферах жизни, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отношения России и США развиваются прежде всего по линии обсуждения украинского конфликта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, уточнив, что говорить о развитии двусторонних контактов Москвы и Вашингтона пока преждевременно.