https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2039092339.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.09.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.09.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.09.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T14:27:00+03:00

2025-09-02T14:27:00+03:00

2025-09-02T14:27:00+03:00

инфографика

спецоперация

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 2 сентября 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили Федоровку в Донецкой Народной Республике, поразили портовую инфраструктуру Украины, предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 158 дронов.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 666 самолетов, 283 вертолета, 81 130 беспилотников, 627 зенитных ракетных комплексов, 24 922 танка и других бронемашин, 1 589 реактивных систем залпового огня, 29 167 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 40 904 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спецоперация, россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика