ВСУ потеряли до 385 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

2025-09-02T13:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

красный лиман

красноармейск

безопасность

вооруженные силы рф

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 385 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Красный Лиман, Родинское и Муравка Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 385 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.

