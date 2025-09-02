Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 385 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 02.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 02.09.2025
ВСУ потеряли до 385 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 385 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Красный Лиман, Родинское и Муравка Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 385 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
Боевая работа расчета орудия в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 385 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Красный Лиман, Родинское и Муравка Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 385 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
