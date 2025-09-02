https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2039060479.html
ВСУ потеряли до 385 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 385 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 02.09.2025
ВСУ потеряли до 385 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 385 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T13:00:00+03:00
2025-09-02T13:00:00+03:00
2025-09-02T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красный лиман
красноармейск
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_0:125:2085:1298_1920x0_80_0_0_f052edd956e3ed8c8613200b7dc1df9a.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 385 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Красный Лиман, Родинское и Муравка Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 385 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красный лиман
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_94:0:1991:1423_1920x0_80_0_0_b3076e7e6df20d48ff3c3d205c10f856.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), красный лиман, красноармейск, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красный Лиман, Красноармейск, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 385 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 385 боевиков и 3 орудия в зоне действий "Центра" за сутки