ВСУ перебрасывают наемников на Харьковское направление
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные несут противотанковые мины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. ВСУ перебрасывают наемников, чтобы избежать угрозы окружения на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На направление переброшены наемники "Иностранного легиона". Нехватку личного состава на передовых позициях восполняют расчеты и экипажи артиллеристов, РЭБ и РЭР, чьи орудия и боевая техника были уничтожены", — сказал собеседник агентства.
Согласно сводке Минобороны, за предыдущие сутки российские войска на Харьковском направлении нанесли поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах села Зеленое и города Волчанска. В общей сложности украинские войска потеряли в зоне действия группировки "Север" более 150 солдат, танк, четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
Бойцы "Севера" продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль российской границы, подчеркнули в военном ведомстве. Каждые сутки войска продвигаются вперед, оттесняя противника от границы для создания "санитарной зоны".
22 июня 2022, 17:18