ВСУ перебрасывают наемников на Харьковское направление
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 02.09.2025 (обновлено: 09:41 02.09.2025)
ВСУ перебрасывают наемников на Харьковское направление
ВСУ перебрасывают наемников, чтобы избежать угрозы окружения на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. ВСУ перебрасывают наемников, чтобы избежать угрозы окружения на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На направление переброшены наемники "Иностранного легиона". Нехватку личного состава на передовых позициях восполняют расчеты и экипажи артиллеристов, РЭБ и РЭР, чьи орудия и боевая техника были уничтожены", — сказал собеседник агентства.Согласно сводке Минобороны, за предыдущие сутки российские войска на Харьковском направлении нанесли поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах села Зеленое и города Волчанска. В общей сложности украинские войска потеряли в зоне действия группировки "Север" более 150 солдат, танк, четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Бойцы "Севера" продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль российской границы, подчеркнули в военном ведомстве. Каждые сутки войска продвигаются вперед, оттесняя противника от границы для создания "санитарной зоны".
ВСУ перебрасывают наемников на Харьковское направление

ВСУ перебрасывают наемников на Харьковское направление в район Тихого

Украинские военные несут противотанковые мины
Украинские военные несут противотанковые мины
AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. ВСУ перебрасывают наемников, чтобы избежать угрозы окружения на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На направление переброшены наемники "Иностранного легиона". Нехватку личного состава на передовых позициях восполняют расчеты и экипажи артиллеристов, РЭБ и РЭР, чьи орудия и боевая техника были уничтожены", — сказал собеседник агентства.
Российские военные в зоне проведения спецоперации
ВС России продвинулись к Синельниково под Харьковом, рассказал Марочко
07:30
Согласно сводке Минобороны, за предыдущие сутки российские войска на Харьковском направлении нанесли поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах села Зеленое и города Волчанска. В общей сложности украинские войска потеряли в зоне действия группировки "Север" более 150 солдат, танк, четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
Бойцы "Севера" продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль российской границы, подчеркнули в военном ведомстве. Каждые сутки войска продвигаются вперед, оттесняя противника от границы для создания "санитарной зоны".
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
