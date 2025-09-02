https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2038995168.html

ВСУ перебрасывают наемников на Харьковское направление

ВСУ перебрасывают наемников на Харьковское направление - РИА Новости, 02.09.2025

ВСУ перебрасывают наемников на Харьковское направление

ВСУ перебрасывают наемников, чтобы избежать угрозы окружения на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02

2025-09-02T07:31:00+03:00

2025-09-02T09:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

в мире

вооруженные силы рф

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. ВСУ перебрасывают наемников, чтобы избежать угрозы окружения на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На направление переброшены наемники "Иностранного легиона". Нехватку личного состава на передовых позициях восполняют расчеты и экипажи артиллеристов, РЭБ и РЭР, чьи орудия и боевая техника были уничтожены", — сказал собеседник агентства.Согласно сводке Минобороны, за предыдущие сутки российские войска на Харьковском направлении нанесли поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах села Зеленое и города Волчанска. В общей сложности украинские войска потеряли в зоне действия группировки "Север" более 150 солдат, танк, четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Бойцы "Севера" продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль российской границы, подчеркнули в военном ведомстве. Каждые сутки войска продвигаются вперед, оттесняя противника от границы для создания "санитарной зоны".

