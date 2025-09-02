https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2038981504.html

В Минобороны рассказали об организации ремонта дрона "Мавик"

ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Ремонт малого квадрокоптера типа "Мавик" занимает около 2 часов в прифронтовой мастерской группировки войск "Центр", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Ремонт, обслуживание и настройку программного обеспечения малых разведывательных БПЛА квадрокоптерного типа проводят военнослужащие группировки войск "Центр" прямо на боевых позициях СВО. Работы ведутся в специально оборудованных мастерских круглосуточно", - говорится в сообщении МО РФ. В министерстве добавили, что специалисты заменяют изношенные узлы и агрегаты: видеокамеры, двигатели, шлейфы и системы подвеса. Помимо ремонта беспилотного оборудования специалисты производят настройку и обновление программного обеспечения. Кроме того, военнослужащие восстанавливают и вводят в боевой строй наших подразделений трофейные БПЛА, которые в дальнейшем применяют по противнику. "За время работы мастерской военными специалистами были восстановлены и обновлены тысячи летательных аппаратов. В среднем на ремонт поврежденного дрона мастера тратят не более 2 часов", - уточнили в военном ведомстве.

Дарья Буймова

