https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2038981166.html
Миномет группировки Днепр уничтожил пункт временной дислокации ВСУ
Миномет группировки Днепр уничтожил пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 02.09.2025
Миномет группировки Днепр уничтожил пункт временной дислокации ВСУ
Расчет 120-миллиметрового миномета из состава 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T05:13:00+03:00
2025-09-02T05:13:00+03:00
2025-09-02T05:13:00+03:00
в мире
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_367:99:2980:1569_1920x0_80_0_0_5d64f00cd32205428972575d7a392030.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового миномета из состава 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. "На каховском направлении расчет 120-миллиметрового миномета 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" поразил пункт временной дислокации ВСУ, находившийся в подвале в разрушенном здание", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что разведка постоянно передает новые цели, а минометчики, в свою очередь, в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по живой силе противника, опорным пункта, пунктам временной дислокации и пунктам управления БПЛА ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_58a6b673c89a27994808db3e07e4d2dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Миномет группировки Днепр уничтожил пункт временной дислокации ВСУ
Миномет группировки Днепр уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра