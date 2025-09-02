Рейтинг@Mail.ru
Миномет группировки Днепр уничтожил пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 02.09.2025
05:13 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2038981166.html
Миномет группировки Днепр уничтожил пункт временной дислокации ВСУ
Миномет группировки Днепр уничтожил пункт временной дислокации ВСУ
2025-09-02T05:13:00+03:00
2025-09-02T05:13:00+03:00
в мире
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового миномета из состава 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. "На каховском направлении расчет 120-миллиметрового миномета 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" поразил пункт временной дислокации ВСУ, находившийся в подвале в разрушенном здание", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что разведка постоянно передает новые цели, а минометчики, в свою очередь, в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по живой силе противника, опорным пункта, пунктам временной дислокации и пунктам управления БПЛА ВСУ.
днепр (река)
херсонская область
в мире, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового миномета из состава 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"На каховском направлении расчет 120-миллиметрового миномета 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" поразил пункт временной дислокации ВСУ, находившийся в подвале в разрушенном здание", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что разведка постоянно передает новые цели, а минометчики, в свою очередь, в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по живой силе противника, опорным пункта, пунктам временной дислокации и пунктам управления БПЛА ВСУ.
