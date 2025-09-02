https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2038981166.html

Миномет группировки Днепр уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

Миномет группировки Днепр уничтожил пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 02.09.2025

Миномет группировки Днепр уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

Расчет 120-миллиметрового миномета из состава 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T05:13:00+03:00

2025-09-02T05:13:00+03:00

2025-09-02T05:13:00+03:00

в мире

днепр (река)

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_367:99:2980:1569_1920x0_80_0_0_5d64f00cd32205428972575d7a392030.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового миномета из состава 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. "На каховском направлении расчет 120-миллиметрового миномета 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" поразил пункт временной дислокации ВСУ, находившийся в подвале в разрушенном здание", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что разведка постоянно передает новые цели, а минометчики, в свою очередь, в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по живой силе противника, опорным пункта, пунктам временной дислокации и пунктам управления БПЛА ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (река)

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)