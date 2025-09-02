https://ria.ru/20250902/snizhenie-2039171326.html

Избыточное снижение ставки не сэкономит средства для бюджета, заявили в ЦБ

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Избыточное и преждевременное снижение ставки ЦБ РФ не сэкономит средства для бюджета, а увеличит расходы в будущем, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов. "Преждевременное и избыточное снижение ключевой ставки, смягчение денежно-кредитной политики не сэкономит средства бюджета, а, напротив, обернется дополнительными расходами для бюджета в будущем", - сказал он, подчеркнув, что при преждевременном и избыточном снижении неизбежно произойдет повторное ускорение инфляции и, соответственно, бюджету придется повышать будущие расходы.

