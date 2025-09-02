Рейтинг@Mail.ru
Словакия будет голосовать против отказа от российского газа, заявил Фицо - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 02.09.2025 (обновлено: 13:14 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/slovakija-2039067164.html
Словакия будет голосовать против отказа от российского газа, заявил Фицо
Словакия будет голосовать против отказа от российского газа, заявил Фицо - РИА Новости, 02.09.2025
Словакия будет голосовать против отказа от российского газа, заявил Фицо
Словакия будет голосовать против плана Еврокомиссии REPowerEU, который предусматривает поэтапный отказ от российского газа, заявил премьер-министр страны Роберт РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T13:13:00+03:00
2025-09-02T13:14:00+03:00
в мире
россия
словакия
москва
владимир путин
роберт фицо
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039058882_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_46aa628936f0653cf5f367533fc89196.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Словакия будет голосовать против плана Еврокомиссии REPowerEU, который предусматривает поэтапный отказ от российского газа, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. "Мы будем голосовать против этого решения ЕС. Я уверен, что до 1 января 2028 года многое может измениться, и что REPowerEU не будет действовать, потому что он наносит большой вред", - подчеркнул словацкий премьер-министр. "Что касается поставок газа, который мы получаем через "Турецкий поток". Объемы постепенно увеличиваются и почти достигли 4 миллиардов кубометров", - сказал он в начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250902/putin-2039054168.html
https://ria.ru/20250902/evropa-2038868084.html
россия
словакия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039058882_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5ac6abb71d06dc7fa8afd50f2135d121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, словакия, москва, владимир путин, роберт фицо, евросоюз, еврокомиссия, турецкий поток
В мире, Россия, Словакия, Москва, Владимир Путин, Роберт Фицо, Евросоюз, Еврокомиссия, Турецкий поток
Словакия будет голосовать против отказа от российского газа, заявил Фицо

Фицо: Словакия будет голосовать против плана ЕС по отказу от российского газа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Словакия будет голосовать против плана Еврокомиссии REPowerEU, который предусматривает поэтапный отказ от российского газа, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
"Мы будем голосовать против этого решения ЕС. Я уверен, что до 1 января 2028 года многое может измениться, и что REPowerEU не будет действовать, потому что он наносит большой вред", - подчеркнул словацкий премьер-министр.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Путин рассказал о товарообороте России и Словакии
Вчера, 12:39
"Что касается поставок газа, который мы получаем через "Турецкий поток". Объемы постепенно увеличиваются и почти достигли 4 миллиардов кубометров", - сказал он в начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Лето унижения сменяется для Европы осенью позора
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСловакияМоскваВладимир ПутинРоберт ФицоЕвросоюзЕврокомиссияТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала