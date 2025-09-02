https://ria.ru/20250902/skidka-2039138311.html
Минпромторг увеличит скидку на льготный лизинг легковых коммерческих авто
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ краткосрочно увеличит скидки на льготный лизинг легких коммерческих автомобилей и изменит условия для предоставления субсидий в этом сегменте с 8 сентября до 1 октября текущего года, сообщили в министерстве.
"В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг России
оперативно донастраивает параметры программы льготного лизинга автомобилей. С учетом текущих бюджетных параметров будет введено краткосрочное увеличение скидки на легкие коммерческие автомобили, а также подразумевается корректировка условий предоставления субсидий для этого сегмента", - говорится в сообщении.
Так, скидка на легкие коммерческие автомобили категорий M2 (пассажирские), N1 (грузовые массой до 3,5 тонны) и N2 (грузовые массой от 3,5 до 12 тонн) будет увеличена с 10% (но не более 500 тысяч рублей) до 20% (но не более 1 миллиона рублей). При этом указанная скидка будет распространяться лишь на договоры лизинга, заключенные в период с 8 сентября до 1 октября 2025 года.
"Также до конца 2025 года в программе льготного лизинга смогут участвовать легкие коммерческие автомобили, произведенные в течение 2024 года. В остальных сегментах транспортное средство допускается к участию в программе, если оно выпущено не ранее 1 октября 2024 года", - уточнили в министерстве.
Там напомнили, что весной текущего года было принято решение об увеличении скидки по программе льготного лизинга с 10% до 40% на общественный транспорт.
В 2025 году федеральным бюджетом на реализацию программы льготного лизинга авто предусмотрено 27 миллиардов рублей. Она распространяется на легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили с двигателем внутреннего сгорания, набирающие не менее двух тысяч баллов за локализацию, а также общественный транспорт, туристические автобусы, электромобили, последовательные гибриды, высокоавтоматизированные транспортные средства отечественного производства.