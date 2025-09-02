https://ria.ru/20250902/skidka-2039138311.html

Минпромторг увеличит скидку на льготный лизинг легковых коммерческих авто

Минпромторг увеличит скидку на льготный лизинг легковых коммерческих авто - РИА Новости, 02.09.2025

Минпромторг увеличит скидку на льготный лизинг легковых коммерческих авто

Минпромторг РФ краткосрочно увеличит скидки на льготный лизинг легких коммерческих автомобилей и изменит условия для предоставления субсидий в этом сегменте с 8 РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T15:28:00+03:00

2025-09-02T15:28:00+03:00

2025-09-02T15:28:00+03:00

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828810846_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_2ab63fe3aec731ca4828e0e289e5dd10.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ краткосрочно увеличит скидки на льготный лизинг легких коммерческих автомобилей и изменит условия для предоставления субсидий в этом сегменте с 8 сентября до 1 октября текущего года, сообщили в министерстве. "В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг России оперативно донастраивает параметры программы льготного лизинга автомобилей. С учетом текущих бюджетных параметров будет введено краткосрочное увеличение скидки на легкие коммерческие автомобили, а также подразумевается корректировка условий предоставления субсидий для этого сегмента", - говорится в сообщении. Так, скидка на легкие коммерческие автомобили категорий M2 (пассажирские), N1 (грузовые массой до 3,5 тонны) и N2 (грузовые массой от 3,5 до 12 тонн) будет увеличена с 10% (но не более 500 тысяч рублей) до 20% (но не более 1 миллиона рублей). При этом указанная скидка будет распространяться лишь на договоры лизинга, заключенные в период с 8 сентября до 1 октября 2025 года. "Также до конца 2025 года в программе льготного лизинга смогут участвовать легкие коммерческие автомобили, произведенные в течение 2024 года. В остальных сегментах транспортное средство допускается к участию в программе, если оно выпущено не ранее 1 октября 2024 года", - уточнили в министерстве. Там напомнили, что весной текущего года было принято решение об увеличении скидки по программе льготного лизинга с 10% до 40% на общественный транспорт. В 2025 году федеральным бюджетом на реализацию программы льготного лизинга авто предусмотрено 27 миллиардов рублей. Она распространяется на легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили с двигателем внутреннего сгорания, набирающие не менее двух тысяч баллов за локализацию, а также общественный транспорт, туристические автобусы, электромобили, последовательные гибриды, высокоавтоматизированные транспортные средства отечественного производства.

https://ria.ru/20250829/mvd-2038364691.html

https://ria.ru/20250730/avto-2032462697.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто