Инфляция в России развивается согласно прогнозам ЦБ, заявил Заботкин

Инфляция в России развивается согласно прогнозам ЦБ, заявил Заботкин - РИА Новости, 02.09.2025

Инфляция в России развивается согласно прогнозам ЦБ, заявил Заботкин

2025-09-02

2025-09-02T15:47:00+03:00

2025-09-02T15:47:00+03:00

2025-09-02T17:53:00+03:00

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021362113_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_74de620e2c17b2e8956d4c31e3e8c40b.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ситуация с инфляцией в РФ развивается в русле базового сценария Банка России, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов."Инфляция развивается в русле уточненного базового сценария", - сказал он.Согласно июльскому прогнозу регулятора, инфляция в России в 2025 году будет на уровне 6-7%, в 2026 снизится до целевых 4%.По последним данным Росстата, недельная инфляция в России за неделю с 19 по 25 августа составила 0,02%, с начала года цены выросли на 4,18%.

россия

2025

Новости

