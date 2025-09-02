Рейтинг@Mail.ru
Инфляция в России развивается согласно прогнозам ЦБ, заявил Заботкин
15:47 02.09.2025 (обновлено: 17:53 02.09.2025)
Инфляция в России развивается согласно прогнозам ЦБ, заявил Заботкин
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ситуация с инфляцией в РФ развивается в русле базового сценария Банка России, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов."Инфляция развивается в русле уточненного базового сценария", - сказал он.Согласно июльскому прогнозу регулятора, инфляция в России в 2025 году будет на уровне 6-7%, в 2026 снизится до целевых 4%.По последним данным Росстата, недельная инфляция в России за неделю с 19 по 25 августа составила 0,02%, с начала года цены выросли на 4,18%.
россия
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Инфляция в России развивается согласно прогнозам ЦБ, заявил Заботкин

Заботкин: ситуация с инфляцией развивается в русле базового сценария ЦБ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ситуация с инфляцией в РФ развивается в русле базового сценария Банка России, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов.
"Инфляция развивается в русле уточненного базового сценария", - сказал он.
Согласно июльскому прогнозу регулятора, инфляция в России в 2025 году будет на уровне 6-7%, в 2026 снизится до целевых 4%.
По последним данным Росстата, недельная инфляция в России за неделю с 19 по 25 августа составила 0,02%, с начала года цены выросли на 4,18%.
Россия Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Экономика
 
 
Заголовок открываемого материала