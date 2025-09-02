https://ria.ru/20250902/sidney-2038963283.html

Суд в Сиднее рассмотрит дело протаранившего ворота генконсульства России

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Слушание по делу мужчины, который в понедельник протаранил ворота генерального консульства РФ в Сиднее, состоится 2 сентября в местном суде, следует из заявления полиции штата Новый Южный Уэльс. Ранее российское генконсульство в Сиднее сообщило, что мужчина, протаранивший на автомобиле ворота диппредставительства, был задержан и арестован. Согласно сообщению, 1 сентября неизвестный водитель на внедорожнике, не подчинившись требованию полиции разблокировать въезд в генконсульство и выйти из машины, преднамеренно протаранил ворота учреждения. Сотрудники генконсульства не пострадали, диппредставительство продолжает работать в штатном режиме. Вместе с тем полиция сообщила о двух пострадавших сотрудниках. "Ему (обвиняемому - ред.) было отказано в освобождении под залог, до его появления в отделении по вопросам залога местного суда… во вторник, 2 сентября, 2025 года", - сообщается в заявлении. Полиция также отметила, что 39-летнему мужчине предъявлен ряд обвинений, включая сопротивление полиции, порчу имущества и владение оружием в публичном месте.

