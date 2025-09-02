Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии заявили, что готовы принять переговоры по Украине
17:28 02.09.2025
В Швейцарии заявили, что готовы принять переговоры по Украине
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Швейцария готова принять у себя переговоры по урегулированию конфликта на Украине, если это потребуется, заявила президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер. "Швейцария готова поддержать поиск мирного решения (по украинскому конфликту - ред.), в том числе это касается готовности принять переговоры у себя и поделиться своей экспертизой. И если дойдет до этого, подготовить и провести соответствующие переговоры в Женеве", - заявила президент Швейцарии во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине. В свою очередь Мерц заявил, что считает Женеву подходящим местом для заключения соглашения о прекращении огня. "Я снова предложу это послезавтра во время встречи так называемой коалиции желающих", - сказал он. По словам Келлер-Суттер, советник по национальной безопасности Швейцарии находится в контакте со сторонами, в том числе с Россией. Кроме того, когда на прошлой неделе глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак приезжал в Швейцарию, этот вопрос также обсуждался. В начале августа эта тема также поднималась в беседе с госсекретарем США Марко Рубио. В МИД Швейцарии заявили РИА Новости в августе, что страна приветствует усилия по организации встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского и готова стать принимающей стороной или посредником в переговорах. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступал за проведение встречи Путина и Зеленского в "нейтральной стране", предложив сделать местом переговоров Женеву. В свою очередь бывший генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), дипломат и директор Женевского центра политики и безопасности Томас Гремингер в интервью Neue Zürcher Zeitung (NZZ) заявил, что вероятность организации встречи Путина и Зеленского в Женеве значительно ниже 50%.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Швейцария готова принять у себя переговоры по урегулированию конфликта на Украине, если это потребуется, заявила президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер.
"Швейцария готова поддержать поиск мирного решения (по украинскому конфликту - ред.), в том числе это касается готовности принять переговоры у себя и поделиться своей экспертизой. И если дойдет до этого, подготовить и провести соответствующие переговоры в Женеве", - заявила президент Швейцарии во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.
В свою очередь Мерц заявил, что считает Женеву подходящим местом для заключения соглашения о прекращении огня.
"Я снова предложу это послезавтра во время встречи так называемой коалиции желающих", - сказал он.
По словам Келлер-Суттер, советник по национальной безопасности Швейцарии находится в контакте со сторонами, в том числе с Россией. Кроме того, когда на прошлой неделе глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак приезжал в Швейцарию, этот вопрос также обсуждался. В начале августа эта тема также поднималась в беседе с госсекретарем США Марко Рубио.
В МИД Швейцарии заявили РИА Новости в августе, что страна приветствует усилия по организации встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского и готова стать принимающей стороной или посредником в переговорах. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступал за проведение встречи Путина и Зеленского в "нейтральной стране", предложив сделать местом переговоров Женеву.
В свою очередь бывший генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), дипломат и директор Женевского центра политики и безопасности Томас Гремингер в интервью Neue Zürcher Zeitung (NZZ) заявил, что вероятность организации встречи Путина и Зеленского в Женеве значительно ниже 50%.
