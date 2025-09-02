https://ria.ru/20250902/shos-2039001472.html

Саммит ШОС показал миру новую парадигму управления, считает эксперт

Саммит ШОС показал миру новую парадигму управления, считает эксперт - РИА Новости, 02.09.2025

Саммит ШОС показал миру новую парадигму управления, считает эксперт

Прошедший в китайском Тяньцзине саммит Шанхайской организации сотрудничества показал миру новую парадигму управления, отличающуюся от логики гегемонии Запада,... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T08:40:00+03:00

2025-09-02T08:40:00+03:00

2025-09-02T08:41:00+03:00

в мире

россия

индия

китай

владимир путин

нарендра моди

си цзиньпин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038787561_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_23954e19fe65f7ad141de52724208d12.jpg

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Прошедший в китайском Тяньцзине саммит Шанхайской организации сотрудничества показал миру новую парадигму управления, отличающуюся от логики гегемонии Запада, заявил во вторник РИА Новости профессор коммуникаций и глобальных исследований университета Чепмена Цзя Вэньшань. "Саммит Шанхайской организации сотрудничества 2025 года в Тяньцзине совпал с критическим периодом перестройки мирового порядка", - заявил Цзя Вэньшань. Эксперт отметил, что "на фоне украинского конфликта, обостряющихся разногласий в западном блоке и одностороннего подхода администрации президента США Трампа "Америка прежде всего", саммит ШОС, в котором приняли участие все государства-члены и страны-наблюдатели, посредством многостороннего подхода и равноправных консультаций предоставил международному сообществу новую парадигму управления, которая отличается от логики западной гегемонии". По его словам, "равноправное взаимодействие лидеров России, Индии и Китая Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина во время саммита ШОС резко контрастировало с системой "Большой семёрки", где доминирует Запад, и которая по-прежнему сохраняет клеймо иерархии". Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нём принимали участие более 20 лидеров, а также представители международных организаций. ШОС - международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250902/kitay-2038860686.html

https://ria.ru/20250828/shos-1977958155.html

россия

индия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, индия, китай, владимир путин, нарендра моди, си цзиньпин, шос, саммит шос в китае в 2025 году