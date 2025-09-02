Саммит ШОС показал миру новую парадигму управления, считает эксперт
Цзя Вэньшань: саммит ШОС показал отличающуюся от западной парадигму управления
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Прошедший в китайском Тяньцзине саммит Шанхайской организации сотрудничества показал миру новую парадигму управления, отличающуюся от логики гегемонии Запада, заявил во вторник РИА Новости профессор коммуникаций и глобальных исследований университета Чепмена Цзя Вэньшань.
"Саммит Шанхайской организации сотрудничества 2025 года в Тяньцзине совпал с критическим периодом перестройки мирового порядка", - заявил Цзя Вэньшань.
Эксперт отметил, что "на фоне украинского конфликта, обостряющихся разногласий в западном блоке и одностороннего подхода администрации президента США Трампа "Америка прежде всего", саммит ШОС, в котором приняли участие все государства-члены и страны-наблюдатели, посредством многостороннего подхода и равноправных консультаций предоставил международному сообществу новую парадигму управления, которая отличается от логики западной гегемонии".
По его словам, "равноправное взаимодействие лидеров России, Индии и Китая Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина во время саммита ШОС резко контрастировало с системой "Большой семёрки", где доминирует Запад, и которая по-прежнему сохраняет клеймо иерархии".
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нём принимали участие более 20 лидеров, а также представители международных организаций.
ШОС - международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
28 августа, 17:21