Рейтинг@Mail.ru
Саммит ШОС показал миру новую парадигму управления, считает эксперт - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 02.09.2025 (обновлено: 08:41 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/shos-2039001472.html
Саммит ШОС показал миру новую парадигму управления, считает эксперт
Саммит ШОС показал миру новую парадигму управления, считает эксперт - РИА Новости, 02.09.2025
Саммит ШОС показал миру новую парадигму управления, считает эксперт
Прошедший в китайском Тяньцзине саммит Шанхайской организации сотрудничества показал миру новую парадигму управления, отличающуюся от логики гегемонии Запада,... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T08:40:00+03:00
2025-09-02T08:41:00+03:00
в мире
россия
индия
китай
владимир путин
нарендра моди
си цзиньпин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038787561_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_23954e19fe65f7ad141de52724208d12.jpg
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Прошедший в китайском Тяньцзине саммит Шанхайской организации сотрудничества показал миру новую парадигму управления, отличающуюся от логики гегемонии Запада, заявил во вторник РИА Новости профессор коммуникаций и глобальных исследований университета Чепмена Цзя Вэньшань. "Саммит Шанхайской организации сотрудничества 2025 года в Тяньцзине совпал с критическим периодом перестройки мирового порядка", - заявил Цзя Вэньшань. Эксперт отметил, что "на фоне украинского конфликта, обостряющихся разногласий в западном блоке и одностороннего подхода администрации президента США Трампа "Америка прежде всего", саммит ШОС, в котором приняли участие все государства-члены и страны-наблюдатели, посредством многостороннего подхода и равноправных консультаций предоставил международному сообществу новую парадигму управления, которая отличается от логики западной гегемонии". По его словам, "равноправное взаимодействие лидеров России, Индии и Китая Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина во время саммита ШОС резко контрастировало с системой "Большой семёрки", где доминирует Запад, и которая по-прежнему сохраняет клеймо иерархии". Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нём принимали участие более 20 лидеров, а также представители международных организаций. ШОС - международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250902/kitay-2038860686.html
https://ria.ru/20250828/shos-1977958155.html
россия
индия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038787561_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_a316fc0385fbc6d8e055e464d7f310d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индия, китай, владимир путин, нарендра моди, си цзиньпин, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Россия, Индия, Китай, Владимир Путин, Нарендра Моди, Си Цзиньпин, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Саммит ШОС показал миру новую парадигму управления, считает эксперт

Цзя Вэньшань: саммит ШОС показал отличающуюся от западной парадигму управления

© РИА Новости / Александр КазаковЗаседание Совета глав государств – членов ШОС
Заседание Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Александр Казаков
Заседание Совета глав государств – членов ШОС
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Прошедший в китайском Тяньцзине саммит Шанхайской организации сотрудничества показал миру новую парадигму управления, отличающуюся от логики гегемонии Запада, заявил во вторник РИА Новости профессор коммуникаций и глобальных исследований университета Чепмена Цзя Вэньшань.
"Саммит Шанхайской организации сотрудничества 2025 года в Тяньцзине совпал с критическим периодом перестройки мирового порядка", - заявил Цзя Вэньшань.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Китай готов отобрать у Штатов самое ценное
08:00
Эксперт отметил, что "на фоне украинского конфликта, обостряющихся разногласий в западном блоке и одностороннего подхода администрации президента США Трампа "Америка прежде всего", саммит ШОС, в котором приняли участие все государства-члены и страны-наблюдатели, посредством многостороннего подхода и равноправных консультаций предоставил международному сообществу новую парадигму управления, которая отличается от логики западной гегемонии".
По его словам, "равноправное взаимодействие лидеров России, Индии и Китая Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина во время саммита ШОС резко контрастировало с системой "Большой семёрки", где доминирует Запад, и которая по-прежнему сохраняет клеймо иерархии".
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нём принимали участие более 20 лидеров, а также представители международных организаций.
ШОС - международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества в Астане - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
28 августа, 17:21
 
В миреРоссияИндияКитайВладимир ПутинНарендра МодиСи ЦзиньпинШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала