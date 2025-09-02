Рейтинг@Mail.ru
Лидеры России, Китая и Индии показали единство на саммите ШОС, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2025
01:42 02.09.2025
Лидеры России, Китая и Индии показали единство на саммите ШОС, пишут СМИ
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди продемонстрировали свое единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине и таким образом отправили "мощный сигнал" США, пишет газета Wall Street Journal. "Лидеры Китая, России и Индии взялись за руки на региональном саммите и пообещали сотрудничать, что стало проявлением единства... Кадры, на которых лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимают друг друга, это стало мощным сигналом Вашингтону на фоне того, как (президент США Дональд - ред.) Трамп стремится сдерживать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отдалить Индию от российской нефти", - говорится в сообщении. Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров, а также представители международных организаций. ШОС - международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
в мире, россия, китай, индия, владимир путин, си цзиньпин, нарендра моди, шос, саммит шос в китае в 2025 году
© Фото : Narendra Modi/XПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди продемонстрировали свое единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине и таким образом отправили "мощный сигнал" США, пишет газета Wall Street Journal.
"Лидеры Китая, России и Индии взялись за руки на региональном саммите и пообещали сотрудничать, что стало проявлением единства... Кадры, на которых лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимают друг друга, это стало мощным сигналом Вашингтону на фоне того, как (президент США Дональд - ред.) Трамп стремится сдерживать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отдалить Индию от российской нефти", - говорится в сообщении.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров, а также представители международных организаций.
ШОС - международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
