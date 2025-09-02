https://ria.ru/20250902/shkoly-2039031410.html

Две новые школы более чем на 2,7 тысячи мест открылись в Липецке

ЛИПЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Торжественное открытие двух новых школ состоялось 1 сентября в Липецке, в общей сложности там будут учиться 2725 детей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, новая школа №58 в Елецком микрорайоне, где проживают в основном молодые семьи, будет естественно-научного профиля. Она рассчитана на 1225 учащихся. Для практических занятий там оборудованы лаборатории с гидропоникой и аэропоникой, классы по изучению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), виртуальной и дополненной реальности. Открыты несколько спортзалов, скалодром, студия хореографии, актовый зал на 600 мест. Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием для опытов и экспериментов. Кроме того, здесь открылась "Школа креативных индустрий", где дети будут бесплатно учиться дизайну, фотографии, съемке и монтажу. По словам Артамонова, школа в районе Опытной станции стала крупнейшим образовательным учреждением региона, она рассчитана на 1,5 тысячи мест. Четыре корпуса включают в себя специализированные лаборатории робототехники, БПЛА и радиоэлектроники. У школы инженерно-технологический профиль с ориентацией на углубленное изучение математики, информатики, физики, технологии. Для творческого развития учащихся созданы студии телевидения и изобразительного искусства. Спортивная инфраструктура включает тренажерный зал, залы борьбы и гимнастики, а также футбольное поле. Артамонов подчеркнул, что ярко выраженное профильное обучение в школах - от естественно-научных дисциплин до инженерно-технологических специальностей – очень важно в современной реальности. "Эти школы – современные образовательные центры, оснащенные передовым оборудованием. Мы создаем условия, где каждый ребенок сможет раскрыть свои способности, получить качественное образование и определиться с будущей профессией", – прокомментировал Артамонов.

