Две новые школы более чем на 2,7 тысячи мест открылись в Липецке
Липецкая область
 
11:19 02.09.2025
Две новые школы более чем на 2,7 тысячи мест открылись в Липецке
липецкая область
липецк
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Торжественное открытие двух новых школ состоялось 1 сентября в Липецке, в общей сложности там будут учиться 2725 детей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, новая школа №58 в Елецком микрорайоне, где проживают в основном молодые семьи, будет естественно-научного профиля. Она рассчитана на 1225 учащихся. Для практических занятий там оборудованы лаборатории с гидропоникой и аэропоникой, классы по изучению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), виртуальной и дополненной реальности. Открыты несколько спортзалов, скалодром, студия хореографии, актовый зал на 600 мест. Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием для опытов и экспериментов. Кроме того, здесь открылась "Школа креативных индустрий", где дети будут бесплатно учиться дизайну, фотографии, съемке и монтажу. По словам Артамонова, школа в районе Опытной станции стала крупнейшим образовательным учреждением региона, она рассчитана на 1,5 тысячи мест. Четыре корпуса включают в себя специализированные лаборатории робототехники, БПЛА и радиоэлектроники. У школы инженерно-технологический профиль с ориентацией на углубленное изучение математики, информатики, физики, технологии. Для творческого развития учащихся созданы студии телевидения и изобразительного искусства. Спортивная инфраструктура включает тренажерный зал, залы борьбы и гимнастики, а также футбольное поле. Артамонов подчеркнул, что ярко выраженное профильное обучение в школах - от естественно-научных дисциплин до инженерно-технологических специальностей – очень важно в современной реальности. "Эти школы – современные образовательные центры, оснащенные передовым оборудованием. Мы создаем условия, где каждый ребенок сможет раскрыть свои способности, получить качественное образование и определиться с будущей профессией", – прокомментировал Артамонов.
липецк
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Торжественное открытие двух новых школ состоялось 1 сентября в Липецке, в общей сложности там будут учиться 2725 детей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, новая школа №58 в Елецком микрорайоне, где проживают в основном молодые семьи, будет естественно-научного профиля. Она рассчитана на 1225 учащихся.
Для практических занятий там оборудованы лаборатории с гидропоникой и аэропоникой, классы по изучению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), виртуальной и дополненной реальности. Открыты несколько спортзалов, скалодром, студия хореографии, актовый зал на 600 мест. Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием для опытов и экспериментов. Кроме того, здесь открылась "Школа креативных индустрий", где дети будут бесплатно учиться дизайну, фотографии, съемке и монтажу.
По словам Артамонова, школа в районе Опытной станции стала крупнейшим образовательным учреждением региона, она рассчитана на 1,5 тысячи мест. Четыре корпуса включают в себя специализированные лаборатории робототехники, БПЛА и радиоэлектроники. У школы инженерно-технологический профиль с ориентацией на углубленное изучение математики, информатики, физики, технологии. Для творческого развития учащихся созданы студии телевидения и изобразительного искусства. Спортивная инфраструктура включает тренажерный зал, залы борьбы и гимнастики, а также футбольное поле.
Артамонов подчеркнул, что ярко выраженное профильное обучение в школах - от естественно-научных дисциплин до инженерно-технологических специальностей – очень важно в современной реальности.
"Эти школы – современные образовательные центры, оснащенные передовым оборудованием. Мы создаем условия, где каждый ребенок сможет раскрыть свои способности, получить качественное образование и определиться с будущей профессией", – прокомментировал Артамонов.
Первый в регионе медицинский вуз открылся в Липецке
Липецкая область Липецк Игорь Артамонов
 
 
