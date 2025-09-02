В Роспотребнадзоре рассказали об использовании электронных средств обучения

https://ria.ru/20250902/shkolniki-2038974934.html

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Время использования электронных средств обучения учеников 1-11 классов назвали в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что от 30% до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. У них могут проявляться покраснение и сухость глаз, расплывчатость и нечёткость зрения при взгляде вдаль, боли в шее и плечах, головная боль. "При внедрении в образовательный процесс электронных средств обучения с демонстрацией учебных фильмов, программ или другой информации, которую учащиеся фиксируют в тетрадях, время непрерывного использования экрана не должно превышать: для детей 5-7 лет - 5-7 минут, для учеников 1-4 классов - 10 минут, для 5-9 классов - 15 минут", - заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там добавили, что общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке для интерактивной доски не должна превышать в 1-3 классах 20 минут, 4-11 классах – 30 минут. "Для интерактивной панели: 1-3 классы – 10 минут, 4 класс – 15 минут, 5-6 классы – 20 минут, 7-11 классы – 25 минут. Для персонального компьютера и ноутбука: 1-2 классы – 20 минут, 3-4 классы – 25 минут, 5-9 классы – 30 минут, 10-11 классы – 35 минут. Для планшета: 1-2 классы – 10 минут, 3-4 классы – 15 минут, 5-9 классы – 20 минут, 10-11 классы – 20 минут", - сообщили в ведомстве. В Роспотребнадзоре также рассказали, что суммарное время использования электронных средств обучения в школе и дома для интерактивной доски не должно превышать в 1-3 классах 80 минут, в 4 классе – 90 минут, 5-9 классах – 100 минут, 10-11 классах – 120 минут. "Для интерактивной панели: 1-3 классы – 30 минут, 4 класс – 45 минут, 5-6 классы – 80 минут, 7-11 классы – 100 минут. Для персонального компьютера и ноутбука: 1-2 классы – 40 минут в школе и 80 минут дома, 3-4 классы – 50 минут в школе и 90 минут дома, 5-9 классы – 60 минут в школе и 120 минут дома, 10-11 классы – 70 минут в школе и 170 минут дома. Для планшета: 1-2 классы – 30 минут в школе и 80 минут дома, 3-4 классы – 45 минут в школе и 90 минут дома, 5-9 классы – 60 минут в школе и 120 минут дома, 10-11 классы – 80 минут в школе и 150 минут дома", - указали в ведомстве. Занятия с использованием электронных средств обучения для детей младше пяти лет не проводятся, подчеркнули в ведомстве. "Для снижения нагрузки на зрение рекомендуется рациональное дозирование времени работы с гаджетами: гимнастика для глаз должна выполняться ежедневно, рабочее место должно быть организовано с учетом оптимальных условий: удобное рабочее место; левостороннее освещение; расстояние от монитора – не менее 70 сантиметров; расстояние от рабочей поверхности – не менее 25 сантиметров", - заключили в Роспотребнадзоре.

