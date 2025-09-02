https://ria.ru/20250902/shkola-2039022257.html

Построенную белорусскими партнерами школу открыли в Новоселье Ленобласти

Построенную белорусскими партнерами школу открыли в Новоселье Ленобласти - РИА Новости, 02.09.2025

Построенную белорусскими партнерами школу открыли в Новоселье Ленобласти

Построенную белорусскими партнерами школу открыли в поселке Новоселье Ломоносовского района, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. РИА Новости, 02.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Построенную белорусскими партнерами школу открыли в поселке Новоселье Ломоносовского района, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. "Ко Дню знаний госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы в Новоселье Ломоносовского района. Это первый для региона международный проект: здание на 825 мест построили наши партнёры из Беларуси", - сообщает пресс-служба правительства региона. Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что белорусские коллеги возвели действительно интересное здание: мастерские, спортивные залы, лингафонный кабинет, библиотека и творческие студии. "Такой проект стал возможен благодаря системной позиции губернатора Александра Дрозденко, который выстраивает продуктивные международные отношения и делает регион интересным для новых инвесторов", - подчеркнул он. Новая четырехэтажная школа расположена вблизи набережной реки Кикенки. Для детей откроются трудовые мастерские, спортивный, тренажерный и гимнастический залы. Углубленное изучение иностранных языков будет проходить в лингафонном кабинете. В библиотеке на 100 посадочных мест предусмотрено книгохранилище на 46 тысяч учебников. В числе кружковых классов — кинофотостудия, студии дизайна, скульптуры, живописи, рисунка, а также класс пения и музыки с инструментами. Соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и компанией "Белстройцентр-Мск" заключено в 2022 году.

