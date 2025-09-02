https://ria.ru/20250902/shkola-2039022257.html
Построенную белорусскими партнерами школу открыли в Новоселье Ленобласти
Построенную белорусскими партнерами школу открыли в Новоселье Ленобласти - РИА Новости, 02.09.2025
Построенную белорусскими партнерами школу открыли в Новоселье Ленобласти
Построенную белорусскими партнерами школу открыли в поселке Новоселье Ломоносовского района, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T10:42:00+03:00
2025-09-02T10:42:00+03:00
2025-09-02T10:42:00+03:00
ленинградская область
ленинградская область
ломоносовский район
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039022070_0:139:746:559_1920x0_80_0_0_b31a17a3344390b6af7f003880aa805b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Построенную белорусскими партнерами школу открыли в поселке Новоселье Ломоносовского района, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. "Ко Дню знаний госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы в Новоселье Ломоносовского района. Это первый для региона международный проект: здание на 825 мест построили наши партнёры из Беларуси", - сообщает пресс-служба правительства региона. Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что белорусские коллеги возвели действительно интересное здание: мастерские, спортивные залы, лингафонный кабинет, библиотека и творческие студии. "Такой проект стал возможен благодаря системной позиции губернатора Александра Дрозденко, который выстраивает продуктивные международные отношения и делает регион интересным для новых инвесторов", - подчеркнул он. Новая четырехэтажная школа расположена вблизи набережной реки Кикенки. Для детей откроются трудовые мастерские, спортивный, тренажерный и гимнастический залы. Углубленное изучение иностранных языков будет проходить в лингафонном кабинете. В библиотеке на 100 посадочных мест предусмотрено книгохранилище на 46 тысяч учебников. В числе кружковых классов — кинофотостудия, студии дизайна, скульптуры, живописи, рисунка, а также класс пения и музыки с инструментами. Соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и компанией "Белстройцентр-Мск" заключено в 2022 году.
https://ria.ru/20250829/tsentr-2038419919.html
ленинградская область
ломоносовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039022070_1:0:746:559_1920x0_80_0_0_0e7b08b5d8f5dc7c3b4b7770337d5663.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, ломоносовский район, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Ломоносовский район, Александр Дрозденко
Построенную белорусскими партнерами школу открыли в Новоселье Ленобласти
В Ленобласти ввели в эксплуатацию построенную белорусскими партнерами школу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Построенную белорусскими партнерами школу открыли в поселке Новоселье Ломоносовского района, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
"Ко Дню знаний госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы в Новоселье Ломоносовского района. Это первый для региона международный проект: здание на 825 мест построили наши партнёры из Беларуси", - сообщает пресс-служба правительства региона.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что белорусские коллеги возвели действительно интересное здание: мастерские, спортивные залы, лингафонный кабинет, библиотека и творческие студии. "Такой проект стал возможен благодаря системной позиции губернатора Александра Дрозденко, который выстраивает продуктивные международные отношения и делает регион интересным для новых инвесторов", - подчеркнул он.
Новая четырехэтажная школа расположена вблизи набережной реки Кикенки. Для детей откроются трудовые мастерские, спортивный, тренажерный и гимнастический залы. Углубленное изучение иностранных языков будет проходить в лингафонном кабинете. В библиотеке на 100 посадочных мест предусмотрено книгохранилище на 46 тысяч учебников. В числе кружковых классов — кинофотостудия, студии дизайна, скульптуры, живописи, рисунка, а также класс пения и музыки с инструментами.
Соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и компанией "Белстройцентр-Мск" заключено в 2022 году.