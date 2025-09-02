Рейтинг@Mail.ru
Построенную белорусскими партнерами школу открыли в Новоселье Ленобласти - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
10:42 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/shkola-2039022257.html
Построенную белорусскими партнерами школу открыли в Новоселье Ленобласти
Построенную белорусскими партнерами школу открыли в Новоселье Ленобласти - РИА Новости, 02.09.2025
Построенную белорусскими партнерами школу открыли в Новоселье Ленобласти
Построенную белорусскими партнерами школу открыли в поселке Новоселье Ломоносовского района, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T10:42:00+03:00
2025-09-02T10:42:00+03:00
ленинградская область
ленинградская область
ломоносовский район
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039022070_0:139:746:559_1920x0_80_0_0_b31a17a3344390b6af7f003880aa805b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Построенную белорусскими партнерами школу открыли в поселке Новоселье Ломоносовского района, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. "Ко Дню знаний госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы в Новоселье Ломоносовского района. Это первый для региона международный проект: здание на 825 мест построили наши партнёры из Беларуси", - сообщает пресс-служба правительства региона. Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что белорусские коллеги возвели действительно интересное здание: мастерские, спортивные залы, лингафонный кабинет, библиотека и творческие студии. "Такой проект стал возможен благодаря системной позиции губернатора Александра Дрозденко, который выстраивает продуктивные международные отношения и делает регион интересным для новых инвесторов", - подчеркнул он. Новая четырехэтажная школа расположена вблизи набережной реки Кикенки. Для детей откроются трудовые мастерские, спортивный, тренажерный и гимнастический залы. Углубленное изучение иностранных языков будет проходить в лингафонном кабинете. В библиотеке на 100 посадочных мест предусмотрено книгохранилище на 46 тысяч учебников. В числе кружковых классов — кинофотостудия, студии дизайна, скульптуры, живописи, рисунка, а также класс пения и музыки с инструментами. Соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и компанией "Белстройцентр-Мск" заключено в 2022 году.
https://ria.ru/20250829/tsentr-2038419919.html
ленинградская область
ломоносовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039022070_1:0:746:559_1920x0_80_0_0_0e7b08b5d8f5dc7c3b4b7770337d5663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, ломоносовский район, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Ломоносовский район, Александр Дрозденко
Построенную белорусскими партнерами школу открыли в Новоселье Ленобласти

В Ленобласти ввели в эксплуатацию построенную белорусскими партнерами школу

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиНовая школа в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области
Новая школа в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Новая школа в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Построенную белорусскими партнерами школу открыли в поселке Новоселье Ломоносовского района, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
"Ко Дню знаний госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы в Новоселье Ломоносовского района. Это первый для региона международный проект: здание на 825 мест построили наши партнёры из Беларуси", - сообщает пресс-служба правительства региона.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что белорусские коллеги возвели действительно интересное здание: мастерские, спортивные залы, лингафонный кабинет, библиотека и творческие студии. "Такой проект стал возможен благодаря системной позиции губернатора Александра Дрозденко, который выстраивает продуктивные международные отношения и делает регион интересным для новых инвесторов", - подчеркнул он.
Новая четырехэтажная школа расположена вблизи набережной реки Кикенки. Для детей откроются трудовые мастерские, спортивный, тренажерный и гимнастический залы. Углубленное изучение иностранных языков будет проходить в лингафонном кабинете. В библиотеке на 100 посадочных мест предусмотрено книгохранилище на 46 тысяч учебников. В числе кружковых классов — кинофотостудия, студии дизайна, скульптуры, живописи, рисунка, а также класс пения и музыки с инструментами.
Соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и компанией "Белстройцентр-Мск" заключено в 2022 году.
Церемония открытия нового центра развития спорта и физической культуры в поселке Сосново Приозерского района Ленобласти - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Новый физкультурно-оздоровительный центр открыли в Сосново Ленобласти
29 августа, 21:21
 
Ленинградская областьЛенинградская областьЛомоносовский районАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала