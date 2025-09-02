https://ria.ru/20250902/sevastopol-2039202324.html
В Севастополе приостановили работу морского транспорта
В Севастополе приостановили работу морского транспорта
2025-09-02T20:11:00+03:00
2025-09-02T20:11:00+03:00
2025-09-02T20:11:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Катера и паромы в Севастополе временно прекратили работу, рейд закрыт, сообщил во вторник департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение (в Севастополе - ред.)", - говорится в публикации Telegram-канала департамента в 19.38 мск. Рейд закрыт, уточнили в ведомстве. Причины приостановки работы не уточняются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
