В ЕК рассказали о ходе обсуждения 19-го пакета санкций против России

В ЕК рассказали о ходе обсуждения 19-го пакета санкций против России

2025-09-02T13:45:00+03:00

БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Обсуждение содержания 19-го пакета европейских санкций против России все ещё продолжается, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер.В пятницу глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против России обсуждают в том числе вторичные санкции."Мы не сможем комментировать содержание (19-го пакета санкций – ред.), потому что в настоящее время работаем над этим", - сказала она.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

