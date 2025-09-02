https://ria.ru/20250902/samolet-2039080162.html

Болгария не будет расследовать инцидент с самолетом фон дер Ляйен

Болгария не будет расследовать инцидент с самолетом фон дер Ляйен - РИА Новости, 02.09.2025

Болгария не будет расследовать инцидент с самолетом фон дер Ляйен

Болгария не будет проводить расследование по факту отключения сигнала GPS у самолета, на борту которого находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T13:48:00+03:00

2025-09-02T13:48:00+03:00

2025-09-02T13:48:00+03:00

в мире

болгария

пловдив

хельсинки

урсула фон дер ляйен

анна-каиса итконен

дмитрий песков

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750204304_573:367:3088:1782_1920x0_80_0_0_64b3dfc580deff903ad6a98d6a096b25.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Болгария не будет проводить расследование по факту отключения сигнала GPS у самолета, на борту которого находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявил премьер-министр страны Росен Желязков. Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в понедельник сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России". "Помехи исходят из Хельсинки, через Черное море, из Еревана, Тбилиси, с Кипра, из Сирии и до самого Триполи. Такое происходит каждый день. Когда возникают помехи в сигнале GPS, мы используем инструментальную навигацию... Нет смысла проводить расследование, поскольку эти помехи не являются ни гибридными, ни киберугрозами", - заявил журналистам премьер, слова которого цитирует Болгарское национальное радио (БНР). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту. Ранее сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях у самолета с главой ЕК, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного.

https://ria.ru/20250902/lyayen-2039030877.html

https://ria.ru/20250902/samolet-2039075306.html

болгария

пловдив

хельсинки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, болгария, пловдив, хельсинки, урсула фон дер ляйен, анна-каиса итконен, дмитрий песков, еврокомиссия, flightradar24, gps