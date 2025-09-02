https://ria.ru/20250902/samolet-2039080162.html
Болгария не будет расследовать инцидент с самолетом фон дер Ляйен
Болгария не будет расследовать инцидент с самолетом фон дер Ляйен
2025-09-02T13:48:00+03:00
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Болгария не будет проводить расследование по факту отключения сигнала GPS у самолета, на борту которого находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявил премьер-министр страны Росен Желязков. Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в понедельник сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России". "Помехи исходят из Хельсинки, через Черное море, из Еревана, Тбилиси, с Кипра, из Сирии и до самого Триполи. Такое происходит каждый день. Когда возникают помехи в сигнале GPS, мы используем инструментальную навигацию... Нет смысла проводить расследование, поскольку эти помехи не являются ни гибридными, ни киберугрозами", - заявил журналистам премьер, слова которого цитирует Болгарское национальное радио (БНР). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту. Ранее сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях у самолета с главой ЕК, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного.
