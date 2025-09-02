https://ria.ru/20250902/rumynija-2039159447.html

Румыния подняла в воздух четыре истребителя возле украинской границы

КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Румыния подняла в воздух два истребителя Eurofighter и два истребителя F-16 в ночь на вторник у границы с Украиной на Дунае, сообщило министерство национальной обороны страны. "Два румынских истребителя F-16 вылетели с 86-й авиабазы в Борче для проведения разведывательных операций. В 23.46 (совпадает с мск) было передано сообщение Ro-Alert для северной части уезда Тулча, а около 00.20 были также подняты в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Германии", - сообщается на сайте министерства. В ведомстве уточнили, что проведенная из-за воздушной тревоги проверка не зафиксировала вторжений каких-либо летательных аппаратов в национальное воздушное пространство. Немецкие самолеты Eurofighter Typhoon дислоцированы на румынской авиабазе в рамках миссии НАТО по усиленному воздушному патрулированию. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.

