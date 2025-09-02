Из России в Литву передали двух осужденных за наркопреступления
Двух граждан Литвы, осужденных в России за наркопреступления, передали на родину
КАЛИНИНГРАД, 2 сен — РИА Новости. Двоих граждан Литвы, осужденных в России за наркопреступления, по решению Генпрокуратуры РФ передали из Калининграда на родину, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
"Из Российской Федерации в Литовскую Республику переданы двое граждан сопредельного государства в возрасте 42 и 53 лет, осуждённые за наркопреступления в России... При сопровождении сотрудников отделения НЦБ (национальное центральное бюро - ред.) Интерпола УМВД России по Калининградской области преступники были переданы компетентным органам Литвы на автомобильном пункте пропуска "Чернышевское-Кибартай", - говорится в Telegram-канале областного ведомства.
Уточняется, что старший из фигурантов находился в международном розыске по инициативе НЦБ Интерпола Литвы за контрабанду наркотиков. Получив информацию от российских правоохранителей о том, что указанный гражданин осуждён на 9 лет и 8 месяцев за покушение на сбыт 9 килограммов гашиша и отбывает наказание в пенитенциарном учреждении Российской Федерации, литовская сторона инициировала его передачу на родину.
Также по решению Генпрокуратуры РФ для отбытия наказания передан 42-летний гражданин Литвы, осуждённый на территории РФ на 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за контрабанду и незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Действуя в составе организованной преступной группы, в марте 2017 года он перевёз из Эстонии в Россию 266 килограммов гашиша.
