https://ria.ru/20250902/rossiya-2039179194.html

Из России в Литву передали двух осужденных за наркопреступления

Из России в Литву передали двух осужденных за наркопреступления - РИА Новости, 02.09.2025

Из России в Литву передали двух осужденных за наркопреступления

Двоих граждан Литвы, осужденных в России за наркопреступления, по решению Генпрокуратуры РФ передали из Калининграда на родину, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T17:55:00+03:00

2025-09-02T17:55:00+03:00

2025-09-02T17:55:00+03:00

россия

литва

калининград

генеральная прокуратура рф

интерпол

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a70ffc957eb12545ec49f19b33040bc.jpg

КАЛИНИНГРАД, 2 сен — РИА Новости. Двоих граждан Литвы, осужденных в России за наркопреступления, по решению Генпрокуратуры РФ передали из Калининграда на родину, сообщила пресс-служба регионального УМВД. "Из Российской Федерации в Литовскую Республику переданы двое граждан сопредельного государства в возрасте 42 и 53 лет, осуждённые за наркопреступления в России... При сопровождении сотрудников отделения НЦБ (национальное центральное бюро - ред.) Интерпола УМВД России по Калининградской области преступники были переданы компетентным органам Литвы на автомобильном пункте пропуска "Чернышевское-Кибартай", - говорится в Telegram-канале областного ведомства. Уточняется, что старший из фигурантов находился в международном розыске по инициативе НЦБ Интерпола Литвы за контрабанду наркотиков. Получив информацию от российских правоохранителей о том, что указанный гражданин осуждён на 9 лет и 8 месяцев за покушение на сбыт 9 килограммов гашиша и отбывает наказание в пенитенциарном учреждении Российской Федерации, литовская сторона инициировала его передачу на родину. Также по решению Генпрокуратуры РФ для отбытия наказания передан 42-летний гражданин Литвы, осуждённый на территории РФ на 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за контрабанду и незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Действуя в составе организованной преступной группы, в марте 2017 года он перевёз из Эстонии в Россию 266 килограммов гашиша.

https://ria.ru/20241122/venesuela-1985283107.html

россия

литва

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, литва, калининград, генеральная прокуратура рф, интерпол, происшествия