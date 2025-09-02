https://ria.ru/20250902/rossiya-2039048326.html
Россия остается надежным поставщиком энергоносителей, заявил Путин
Россия остается надежным поставщиком энергоносителей, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2025
Россия остается надежным поставщиком энергоносителей, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей. РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей."Хочу отметить, что Россия остаётся надёжным поставщиком энергоносителей (в Словацкую Республику - ред.), но и ваши компании продолжают работать, и небезуспешно, на российском рынке, что тоже, на мой взгляд, полезно для словацкой экономики в целом", - сказал Путин в ходе встречи.Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Россия остается надежным поставщиком энергоносителей, заявил Путин
