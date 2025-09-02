Рейтинг@Mail.ru
12:23 02.09.2025 (обновлено: 12:34 02.09.2025)
Россия остается надежным поставщиком энергоносителей, заявил Путин
россия
экономика
владимир путин
китай
словакия
роберт фицо
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей."Хочу отметить, что Россия остаётся надёжным поставщиком энергоносителей (в Словацкую Республику - ред.), но и ваши компании продолжают работать, и небезуспешно, на российском рынке, что тоже, на мой взгляд, полезно для словацкой экономики в целом", - сказал Путин в ходе встречи.Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
россия, экономика, владимир путин, китай, словакия, роберт фицо
Россия, Экономика, Владимир Путин, Китай, Словакия, Роберт Фицо
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей.
"Хочу отметить, что Россия остаётся надёжным поставщиком энергоносителей (в Словацкую Республику - ред.), но и ваши компании продолжают работать, и небезуспешно, на российском рынке, что тоже, на мой взгляд, полезно для словацкой экономики в целом", - сказал Путин в ходе встречи.
Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
РоссияЭкономикаВладимир ПутинКитайСловакияРоберт Фицо
 
 
