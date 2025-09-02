Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил стратегическое партнерство между Россией и Сербией - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 02.09.2025 (обновлено: 15:41 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/rezultaty-2039145264.html
Путин оценил стратегическое партнерство между Россией и Сербией
Путин оценил стратегическое партнерство между Россией и Сербией - РИА Новости, 02.09.2025
Путин оценил стратегическое партнерство между Россией и Сербией
Стратегическое партнерство России и Сербии приносит положительные результаты и Москве, и Белграду, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T15:37:00+03:00
2025-09-02T15:41:00+03:00
россия
сербия
москва
владимир путин
в мире
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038793682_0:101:3275:1943_1920x0_80_0_0_6c57b9122958a907935e1ca137c18eb1.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Сербии приносит положительные результаты и Москве, и Белграду, сообщил президент РФ Владимир Путин."Наше стратегическое партнерство - оно взаимовыгодное, приносит положительные результаты как для России, так и для Сербии", - сказал Путин на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.
https://ria.ru/20250902/serbiya-2039146255.html
россия
сербия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038793682_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_8ca0d0ab11b18136f0f32f27f493df10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сербия, москва, владимир путин, в мире, александр вучич
Россия, Сербия, Москва, Владимир Путин, В мире, Александр Вучич
Путин оценил стратегическое партнерство между Россией и Сербией

Путин: стратегическое партнерство РФ и Сербии приносит положительные результаты

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Сербии приносит положительные результаты и Москве, и Белграду, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Наше стратегическое партнерство - оно взаимовыгодное, приносит положительные результаты как для России, так и для Сербии", - сказал Путин на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Россия с уважением относится к проводимому Сербией курсу, заявил Путин
Вчера, 15:39
 
РоссияСербияМоскваВладимир ПутинВ миреАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала