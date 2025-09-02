https://ria.ru/20250902/rezultaty-2039145264.html
Путин оценил стратегическое партнерство между Россией и Сербией
Путин оценил стратегическое партнерство между Россией и Сербией
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Сербии приносит положительные результаты и Москве, и Белграду, сообщил президент РФ Владимир Путин."Наше стратегическое партнерство - оно взаимовыгодное, приносит положительные результаты как для России, так и для Сербии", - сказал Путин на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.
