Путин оценил стратегическое партнерство между Россией и Сербией

Путин оценил стратегическое партнерство между Россией и Сербией

02.09.2025

Стратегическое партнерство России и Сербии приносит положительные результаты и Москве, и Белграду, сообщил президент РФ Владимир Путин.

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Сербии приносит положительные результаты и Москве, и Белграду, сообщил президент РФ Владимир Путин."Наше стратегическое партнерство - оно взаимовыгодное, приносит положительные результаты как для России, так и для Сербии", - сказал Путин на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.

