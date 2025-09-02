https://ria.ru/20250902/realizatsiya-2039020962.html

ГК "СМК" завершила реализацию II этапа инвестиционной программы в Шадринске

ГК "СМК" завершила реализацию II этапа инвестиционной программы в Шадринске - РИА Новости, 02.09.2025

ГК "СМК" завершила реализацию II этапа инвестиционной программы в Шадринске

В рамках реализации II этапа инвестиционной программы состоялось открытие производственного комплекса АО "СМК Шадринск". РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен - пресс-служба ГК "СМК". В рамках реализации II этапа инвестиционной программы состоялось открытие производственного комплекса АО "СМК Шадринск". Данный этап направлен на расширение площадей производства за счет строительства нового цеха обработки, обновление станочного парка, увеличение объема выпускаемой продукции и создание новых рабочих мест. В мероприятии приняли участие губернатор Курганской области Вадим Шумков и председатель совета директоров группы компаний "СМК" Александр Шамсутдинов. "Уже практически по традиции открываем новое производство — построен цех на 10 тысяч квадратных метров АО "СМК Шадринск" при государственной поддержке с созданием еще 265 рабочих мест плюсом к 1,4 тысячи действующим. Здесь же в новом микрорайоне в этом году ремонтируем 5 километров дорог и 14 дворов. А также создаем благоустроенную общественную территорию "Созвездие". В следующем году продолжим", — приводятся слова Шумкова в его официальном телеграм-канале. Он уточнил, что в 2025 году также планируется ремонт Дома культуры "Созвездие" в Новом поселке на 25 миллионов рублей. Проектная документация готова. Реализация инвестиционной программы началась в конце 2022 года, что стало стратегически важным шагом для укрепления позиций компании на рынке и повышения ее конкурентоспособности. В 2024 году была запущена первая очередь производства, направленная на увеличение площади цеха обработки и расширение цеха отгрузки готовой продукции с целью оптимизации логистических процессов. Сегодня расширение производственных площадей — это приоритетное направление II этапа инвестиционной программы. Данный этап позволяет продолжить процесс модернизации производственных процессов и увеличение выпуска металлоконструкций, востребованных во всех регионах России. "Строительство нового производственного комплекса — это промежуточный результат на пути к нашей основной цели: увеличению производственной мощности предприятия, созданию новых рабочих мест и увеличению прибыли. Реализация данной стратегии укрепляет наши конкурентные преимущества и позволяет уверенно наращивать присутствие на рынке", — подчеркнул Шамсутдинов. Запуск такого высокотехнологичного производства – это значительный вклад в развитие промышленного и экономического потенциала региона.

2025

