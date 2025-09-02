Рейтинг@Mail.ru
ГК "СМК" завершила реализацию II этапа инвестиционной программы в Шадринске - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
10:32 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/realizatsiya-2039020962.html
ГК "СМК" завершила реализацию II этапа инвестиционной программы в Шадринске
ГК "СМК" завершила реализацию II этапа инвестиционной программы в Шадринске - РИА Новости, 02.09.2025
ГК "СМК" завершила реализацию II этапа инвестиционной программы в Шадринске
В рамках реализации II этапа инвестиционной программы состоялось открытие производственного комплекса АО "СМК Шадринск". РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T10:32:00+03:00
2025-09-02T10:32:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039020404_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_ce7c8bfcad3c40fc38a421a8ce2d86fb.jpg
МОСКВА, 2 сен - пресс-служба ГК "СМК". В рамках реализации II этапа инвестиционной программы состоялось открытие производственного комплекса АО "СМК Шадринск". Данный этап направлен на расширение площадей производства за счет строительства нового цеха обработки, обновление станочного парка, увеличение объема выпускаемой продукции и создание новых рабочих мест. В мероприятии приняли участие губернатор Курганской области Вадим Шумков и председатель совета директоров группы компаний "СМК" Александр Шамсутдинов. "Уже практически по традиции открываем новое производство — построен цех на 10 тысяч квадратных метров АО "СМК Шадринск" при государственной поддержке с созданием еще 265 рабочих мест плюсом к 1,4 тысячи действующим. Здесь же в новом микрорайоне в этом году ремонтируем 5 километров дорог и 14 дворов. А также создаем благоустроенную общественную территорию "Созвездие". В следующем году продолжим", — приводятся слова Шумкова в его официальном телеграм-канале. Он уточнил, что в 2025 году также планируется ремонт Дома культуры "Созвездие" в Новом поселке на 25 миллионов рублей. Проектная документация готова. Реализация инвестиционной программы началась в конце 2022 года, что стало стратегически важным шагом для укрепления позиций компании на рынке и повышения ее конкурентоспособности. В 2024 году была запущена первая очередь производства, направленная на увеличение площади цеха обработки и расширение цеха отгрузки готовой продукции с целью оптимизации логистических процессов. Сегодня расширение производственных площадей — это приоритетное направление II этапа инвестиционной программы. Данный этап позволяет продолжить процесс модернизации производственных процессов и увеличение выпуска металлоконструкций, востребованных во всех регионах России. "Строительство нового производственного комплекса — это промежуточный результат на пути к нашей основной цели: увеличению производственной мощности предприятия, созданию новых рабочих мест и увеличению прибыли. Реализация данной стратегии укрепляет наши конкурентные преимущества и позволяет уверенно наращивать присутствие на рынке", — подчеркнул Шамсутдинов. Запуск такого высокотехнологичного производства – это значительный вклад в развитие промышленного и экономического потенциала региона. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039020404_105:0:1242:853_1920x0_80_0_0_2652337205aec06346e2371bbddebceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

ГК "СМК" завершила реализацию II этапа инвестиционной программы в Шадринске

© Фото предоставлено пресс-службой ГК "СМК" ГК "СМК" завершила реализацию II этапа инвестиционной программы в Шадринске
ГК СМК завершила реализацию II этапа инвестиционной программы в Шадринске - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "СМК"
ГК "СМК" завершила реализацию II этапа инвестиционной программы в Шадринске
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - пресс-служба ГК "СМК". В рамках реализации II этапа инвестиционной программы состоялось открытие производственного комплекса АО "СМК Шадринск".
Данный этап направлен на расширение площадей производства за счет строительства нового цеха обработки, обновление станочного парка, увеличение объема выпускаемой продукции и создание новых рабочих мест.
В мероприятии приняли участие губернатор Курганской области Вадим Шумков и председатель совета директоров группы компаний "СМК" Александр Шамсутдинов.
"Уже практически по традиции открываем новое производство — построен цех на 10 тысяч квадратных метров АО "СМК Шадринск" при государственной поддержке с созданием еще 265 рабочих мест плюсом к 1,4 тысячи действующим. Здесь же в новом микрорайоне в этом году ремонтируем 5 километров дорог и 14 дворов. А также создаем благоустроенную общественную территорию "Созвездие". В следующем году продолжим", — приводятся слова Шумкова в его официальном телеграм-канале.
Он уточнил, что в 2025 году также планируется ремонт Дома культуры "Созвездие" в Новом поселке на 25 миллионов рублей. Проектная документация готова.
Реализация инвестиционной программы началась в конце 2022 года, что стало стратегически важным шагом для укрепления позиций компании на рынке и повышения ее конкурентоспособности.
В 2024 году была запущена первая очередь производства, направленная на увеличение площади цеха обработки и расширение цеха отгрузки готовой продукции с целью оптимизации логистических процессов. Сегодня расширение производственных площадей — это приоритетное направление II этапа инвестиционной программы. Данный этап позволяет продолжить процесс модернизации производственных процессов и увеличение выпуска металлоконструкций, востребованных во всех регионах России.
"Строительство нового производственного комплекса — это промежуточный результат на пути к нашей основной цели: увеличению производственной мощности предприятия, созданию новых рабочих мест и увеличению прибыли. Реализация данной стратегии укрепляет наши конкурентные преимущества и позволяет уверенно наращивать присутствие на рынке", — подчеркнул Шамсутдинов.
Запуск такого высокотехнологичного производства – это значительный вклад в развитие промышленного и экономического потенциала региона.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала