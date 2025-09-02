Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области ПВО отразила атаку БПЛА
06:34 02.09.2025
В Ростовской области ПВО отразила атаку БПЛА
В Ростовской области ПВО отразила атаку БПЛА
ростов-на-дону
неклиновский район
ростовская область
юрий слюсарь
безопасность
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ПВО отразила атаку БПЛА в Ростове-на-Дону, Мясниковском и Неклиновском районе Ростовской области, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. В ночь на вторник Слюсарь сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону. По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города. "Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростове, Мясниковском и Неклиновском районе", - написал он. Слюсарь также уточнил, что в микрорайоне Левенцовский повреждения получили два многоэтажных дома. На улице Ткачева повреждены фасад и кровля 19-этажного дома. Там эвакуация жителей не понадобилась. На улице Еляна поврежден фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома. Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. Врио губернатора отметил, что серьезного вреда здоровью никто из них не получил.
ростов-на-дону
неклиновский район
ростовская область
ростов-на-дону, неклиновский район, ростовская область, юрий слюсарь , безопасность
Ростов-на-Дону, Неклиновский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Безопасность
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ПВО отразила атаку БПЛА в Ростове-на-Дону, Мясниковском и Неклиновском районе Ростовской области, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
В ночь на вторник Слюсарь сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону. По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города.
В одной из квартир в Ростове-на-Дону нашли неразорвавшийся снаряд
06:16
"Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростове, Мясниковском и Неклиновском районе", - написал он.
Слюсарь также уточнил, что в микрорайоне Левенцовский повреждения получили два многоэтажных дома. На улице Ткачева повреждены фасад и кровля 19-этажного дома. Там эвакуация жителей не понадобилась. На улице Еляна поврежден фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома. Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. Врио губернатора отметил, что серьезного вреда здоровью никто из них не получил.
Ростов-на-Дону Неклиновский район Ростовская область Юрий Слюсарь Безопасность
 
 
