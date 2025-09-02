https://ria.ru/20250902/pvo-2038988452.html

В Ростовской области ПВО отразила атаку БПЛА

В Ростовской области ПВО отразила атаку БПЛА - РИА Новости, 02.09.2025

В Ростовской области ПВО отразила атаку БПЛА

ПВО отразила атаку БПЛА в Ростове-на-Дону, Мясниковском и Неклиновском районе Ростовской области, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ПВО отразила атаку БПЛА в Ростове-на-Дону, Мясниковском и Неклиновском районе Ростовской области, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. В ночь на вторник Слюсарь сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону. По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города. "Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростове, Мясниковском и Неклиновском районе", - написал он. Слюсарь также уточнил, что в микрорайоне Левенцовский повреждения получили два многоэтажных дома. На улице Ткачева повреждены фасад и кровля 19-этажного дома. Там эвакуация жителей не понадобилась. На улице Еляна поврежден фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома. Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. Врио губернатора отметил, что серьезного вреда здоровью никто из них не получил.

